عقب هجوم كاليفورنيا المسلح.. تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه تم تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض، تكريماً لضحايا هجوم مسلح في مدينة "سان خوسيه" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان له، إن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها بتنكيس الأعلام عقب حوادث إطلاق نار جماعية.

وكتب بايدن على تويتر "ما زلنا ننتظر الكثير حول تفاصيل إطلاق النار الجماعي الأخير في سان خوسيه، ولكن هناك بعض الأشياء التي نعرفها على وجه اليقين، وهناك ما لا يقل عن ثماني أسرة لن تكون مكتملة مرة أخرى. كل حياة تسلبها رصاصة تنفذ إلى روح أمتنا".

ووقع إطلاق النار في ساحة لصيانة القطارات، وأعلنت السلطات أن موظفين بالإضافة إلى المشتبه به، وهو موظف سابق، من بين القتلى.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص فى حادث إطلاق نار فى سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وقال رئيس البلدية، سام ليكاردو، على "تويتر" إن مطلق النار قتل فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن وتم إخلاء منشأة سكة حديد لتخزين عربات القطارات الخفيفة، وهو ما أكدته الشرطة الأمريكية فى بيان لها.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة سانتا كلارا، إن إطلاق نار على رايليارد في سان خوسيه بكاليفورنيا أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة عدد آخر.

ولم يذكر متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة سانتا كلارا العدد الدقيق للضحايا ، لكنه أكد للصحفيين أن هناك "إصابات متعددة ووفيات متعددة. ومن بين الضحايا موظفين بهيئة النقل.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أيضًا في تغريدة على تويتر إنه يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بمسئولي إنفاذ القانون المحليين.

وقع إطلاق النار في سان خوسيه في منشأة مجاورة لقسم عمدة مقاطعة سانتا كلارا وعبر طريق سريع من المطار، المرفق عبارة عن مركز تحكم ترانزيت يخزن القطارات ويحتوي على ساحة صيانة.

وأعلن الرئيس جو بايدن الشهر الماضى ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف "نزيف الدماء" والأزمة الناتجة عن عنف السلاح.

وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من "تجاوز غير دستوري".