«ذا ناشيونال» تشيد بجهود مصر فى تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

أشادت صحيفة "ذا ناشيونال" بجهود الحكومة المصرية في تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قالت الصحيفة إن مصر قامت بعدد من الأمور مؤخرا منها زيادة عدد مراكز التطعيم واستقبال المزيد من شحنات اللقاحات فصلا عن تسهيل تلقي اللقاحات وشراء المواد الخام لبدء الانتاج المحلي للقاحات.

وتابعت الصحيفة: لقد زادت مصر من جهودها لتلقيح 100 مليون شخص ضد Covid-19 ، بما في ذلك التطعيم في المنزل للمرضى وتمهيد الطريق لإنتاج لقاح محلي حيث تلقى حوالي 1.6 مليون شخص في مصر جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى يوم الأحد ، مع تلقيح 0.3 في المائة فقط من السكان بشكل كامل.

وأضافت: بعد بداية بطيئة للبرنامج، الذي بدأ مع العاملين في مجال الرعاية الصحية في نهاية شهر يناير ، زادت وتيرة هذا البرنامج في الشهر الماضي حيث تم إعطاء ما يقرب من 600000 لقاح بين 9 مايو و 23 مايو وسط موجة ثالثة من الفيروس في البلاد.

يأتي هذا فيما قالت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، إن الأشخاص المصابين بأمراض تعيق حركتهم، مثل الشلل والتصلب المتعدد يمكنهم الآن تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا في المنزل.

وأوضحت أنه سيتم تزويد أولئك الذين يعانون من محدودية الحركة بسبب الشيخوخة أو لأسباب أخرى بسيارات إسعاف لنقلهم إلى أقرب مراكز التطعيم.

ولا يزال يتعين على الأشخاص التسجيل على موقع التسجيل الحكومي ، الذي تم إطلاقه في 28 فبراير ، لتحديد موعد قبل طلب التطعيم في المنزل على الخط الساخن أو سيارة إسعاف من خلال خدمات الطوارئ.

ويوجد 400 مركز تطعيم في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ، الذي بدأ بتوزيع اللقاحات هذا الشهر مع القدرة على تلقيح أكثر من 10000 شخص في اليوم.

وفي غضون ذلك، بدأت طلبات اللقاح الكبيرة هذا الشهر ، بما في ذلك 1.7 مليون جرعة لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا من خلال مبادرة كوفاكس كما تم إرسال شحنتين من جرعات لقاح شركة سينوفارم الصينية بلغ مجموعها مليون.

وتلقت مصر حتى الآن 2.6 مليون جرعة من استرازينيكا والعديد من الشحنات من سينوفارم ليصل المجموع إلى حوالي خمسة ملايين.

وتسلمت البلاد يوم الجمعة أول شحنة من المواد الخام المستخدمة في صنع لقاح سينوفاك بموجب اتفاقية موقعة مع الصين.

وتخطط شركة اللقاحات المصرية فاكسيرا لإنتاج أول مليوني جرعة بنهاية يونيو و 40 مليون جرعة بنهاية العام.

يأتي هذا فيما بدأت شركة المطارات المصرية في تطعيم موظفيها هذا الأسبوع في إطار حملة أوسع لدعم تعافي قطاع السياحة قبل بدء موسم الصيف.