الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر من الوجهات الشعبية المميزة لدى الشعب الأوكرانى

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

قال موقع  Kharkiv Today " كييف توداي"، إن مصرمن  الوجهات الشعبية الأولى المفضلة لدى الشعب الأوكراني. 

 

وتابع الموقع:  أدى الحجر الصحي والسياسة إلى انهيار أسعار السياحة الخارجية مما دفع العديد من ااوكرانيين للسفر خارج البلاد، حيثتبدأ الرحلات إلى مصر  من حوالي 200 دولار.

 

وأضاف: لقد انخفضت أسعار الرحلات السياحية في مصر أربعة أضعاف قبل عام ولم ترتفع منذ ذلك الحين و يمكن شراء  جولة لشخصين في مصر مقابل 200 دولار حتى بعد إضافة تكلفة اختبار PCR قبل المغادرة.

 

ونقل الموقع القول عن مواطن اوكراني وهو “رومان هرنكين” حيث سافر إلى شرم الشيخ مع زوجته وابنته في أواخر أبريل فيما بلغت   تكلفة عطلة الأسبوع لشخصين بالغين وطفل ما يزيد قليلاً عن 11000 غريفنا (حوالي 400 دولار أمريكي).


وقال رومان: إن الاجراءات في مصر يسيرة وتعمل الفنادق دون قيود على الإطلاق ، وتعمل المطاعم ومراكز التسوق في المدينة حتى الساعة 9 مساءً وكان هناك الكثير من الأوكرانيين في الفندق.

 

وتابع الموقع: كانت مصر ولا تزال واحدة من أكثر الوجهات شعبية لدى الشعب الأوكراني لاسيما  شرم الشيخ والغردقة.

 

ما هي الدول الأوروبية التي ترحب بالأوكرانيين؟

تم فتح اليونان وقبرص أمام السياح الأجانب، لكن منظمي الرحلات السياحية لم يقرروا بعد أسعار الرحلات حيث  أعلن اليونانيون رفع الحجر الصحي في 14 مايو فقط وبالتالي لن يبدأ الموسم السياحي حتى منتصف يونيو و غالبًا ما يختار سكان خاركيف بلغاريا لقضاء العطلات العائلية و تبدأ رحلة لمدة 7 أيام لشخصين إلى سوزوبول ونيسبار من 12000 غريفنا (حوالي 450 دولارًا).

 

وتابع الموقع: لطالما كان الجبل الأسود وجهة باهظة الثمن مقارنة بتركيا ومصر و إنه أكثر تكلفة الآن ولكنه في نفس الوقت أرخص بكثير مقارنة بأوقات الحجر الصحي المسبق، هذا الموسم، ستقدم مونتينيغرو أفضل الأسعار من بين جميع المنتجعات الأوروبية. من منتصف يونيو، تبدأ الإقامة لمدة 7 أيام لشخصين في فندق مع وجبة الإفطار من 15000 غريفنا (حوالي 550 دولارًا). أما بالنسبة لليونان ، فما زال السائحون ينتظرون أول طائرة تطير .

موقع اوكراني مصر أخبار السياحة السياحة في شرم الشيخ السياحة في الغردقة

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