الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتوجه إلي جيبوتى اليوم

السيسي
السيسي

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.  

 

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رئاسة الجمهورية

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