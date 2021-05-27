فاننشال تايمز: مصر لاعب هام فى الشرق الأوسط ودولة محل ثقة

قالت صحيفة فاننشال تايمز الأمريكية أن مصر نجحت وبقوة ووضوح في لعب دور الوسيط في الشرق الأوسط، مؤكدة على قوة مصر في المنطقة، وأن نجاح مصر في لعب دور الوساطة بين حكومة الاحتلال وفلسطين ساهم في تقوية علاقاتها مع الإدرة الأمريكية الجديدة.

وتابعت فاننشال تايمز: لقد تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي مرتين على مدار الفترة القليلة الماضية، لاسيما مع تصاعد الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث نجحت مفاوضات القاهرة الناجحة في وقف إطلاق النار في غزة، والتي أنهت الحرب التي استمرت 11 يومًا وأسفرت عن مقتل 243 فلسطينيًا و 12 إسرائيليًا.

وتابعت الصحيفة أن نجاح مصر في الوصول لوقف إطلاق النار يثبت أهميتها كوسيط في أقدم صراع المنطقة وأكثرها استعصاءً.

ووفقا للرئاسة الأمريكية فإن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى "تعزيز العلاقات الثنائية، في ضوء دور مصر المحوري إقليميًا ودوليًا وجهودها السياسية الفاعلة في دعم أمن المنطقة واستقرارها وحل أزماتها".

كما شكر الرئيس الأمريكي مصر على دبلوماسيتها الناجحة كما والتقى أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، بالسيسي في القاهرة أمس الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط لتعزيز الهدنة، وقال إن مصر "شريك حقيقي وفعال" ساعد في إنهاء حرب غزة.

وتابعت الصحيفة أن واشنطن اعترفت بأهمية القاهرة في وقف العنف، معتبرة مصر دولة في وضع فريد فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي لأنها كانت أول دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في عام 1979.

وقالت كريستين ديوان، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: إن "التوسط في هذه الأزمة يتطلب اتصالاً موثوقًا به بين الجانبين ولكن مصر تحتفظ برأس المال السياسي والثقافي والروابط الهامة التي بنيت من خلال علاقاتها التاريخية".

وأضافت: ليس لمصر تاريخ طويل من الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فحسب، بل تشترك أيضًا في الحدود والمصالح الأمنية مع كل من إسرائيل وغزة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية القول عن دبلوماسي عربي: "لدى إسرائيل أربعة عقود من السلام المؤكد مع مصر" وهناك ثقة ويحترمان بعضهما البعض، حتى لو اختلفا بشدة في قضية الفلسطينيين.