سعر الدولار اليوم الخميس 27-5-2021 فى البنوك المصرية

يرصد "الدستور" سعر صرف العملة الدولار، اليوم الخميس الموافق 27-5-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

وشهد سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار"، اليوم، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال فترة التعاملات الصباحية بختام الأسبوع الجاري وقبيل فترة العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف العربية والأجنبية ليومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.

وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.

وكشفت شاشات التداول ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية اليوم لتسجل في داخل بنك إتش إس بي سي للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، أما في بنك سايب فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

وحقق سعر صرف الدولار اليوم استقرارًا داخل قطاع كبير من البنوك اليوم ليسجل في بنك مصر للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، كما استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه في بنك القاهرة ليسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.62.

سعر الدولار اليوم الخميس

وواصل سعر الدولار اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل داخل بنك عوده للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.63.

سعر الدولار العالمي

وعلى مستوى السوق العالمي، فقد شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظًا مقابل العملات الرئيسية للمرة الأولى بالتزامن مع ختام الأسبوع الجاري، وأمام استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتدهور الآفاق الاقتصادية، إذ صعد مؤشر الدولار 0.47 % ، أما بالمقارنة بالعملة البابانية فارتفع الدولار 0.35% ليسجل 109.13 ين.

كما صعد الدولار على حساب اليورو والدولار الكندي، مقابل تراجع اليورو 0.5 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2187 دولار

