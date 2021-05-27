إيناس عبد الدايم: يجب استثمار القوى الناعمة كأحد أساليب مساندة القضية الفلسطينية 

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ أمسية "إلا فلسطين" التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح الصغير ضمن فعاليات صالون مصر المبدعة، وقدمتها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والشاعر محمد بهجت.

وجاءت أمسية "إلا فلسطين" تجسيدا للدور التنويرى لوزارة الثقافة وتفاعلها مع الأحداث الجارية وحضرها الفنان الكبير رشوان توفيق، وسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، وسط التزم تام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم على ضرورة استثمار القوى الناعمة بكافة صورها كأحد الأساليب الفاعلة لمساندت ودعم القضية الفلسطينية.

كما أكدت علي أن الثقافة والفنون من أهم الأدوات الفاعلة والمؤثرة في وصول رسالة الشعب الفلسطيني للعالم بإعتبارهما من الأساليب والوسائل التعبيرية الهامة.

وكانت أمسية إلا فلسطين قد تضمنت العديد من الفقرات الفنية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتي عبرت عن مشاعر التكاتف معها وبدأت بالسلام الوطنى تلاه كلمات لرثاء الفنان الكبير سمير غانم ثم ألقى الشاعر محمد بهجت بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عددًا من الأبيات الشعرية لمبدعين من كافة أرجاء الوطن العربي صورت القضية الفلسطينية في الوجدان الجمعي العربي ورسمت مشاهد من بسالة وتضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية دفاعا عنها.

كما قدم خلال الأمسية مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية أداها كل من عازف القانون عماد لطفي بمصاحبة الموسيقار محمد فوزي٬ والمطربين الآء الشربيني، مايا ناصف، علاء رضا، سلمى هشام وماهر محمود، وفى الختام شاركت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز المجموعة في أداء أنشودة إلا فلسطين وتفاعل معها الجمهور.

يشار إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها في سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وعُينت معيدة بقسم الفلوت بعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز" 1982.

قدمت إيناس عبد الدايم العديد من الحفلات الموسيقية في مناطق عديدة بفرنسا (نيس، كان، مارسيليا، مايان، باريس، تولوز، إكس آن بروفانس)، فضلا عن عدة حفلات مع أوركسترا اليونسكو الدولي بباريس وأوركسترا إكس آن بروفانس.

كما قدمت حفلات صولو مع أوركسترا الكونسرفتوار وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفي عدة بلدان أوروبية وعربية مثل: تشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، النمسا، بلجيكا، هولندا، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، المغرب، تونس، الإمارات، اليونان، سوريا، الأردن، لبنان، الجزائر، عُمان، سويسرا، مناطق عديدة فى الصين، الإمارات العربية المتحدة (دبى، أبو ظبى، الشارقة). كما شاركت في العديد من البرامج الإذاعية الأوروبية كان من أهمها في Radio France بباريس، وعدة إذاعات وتلفزيونات عربية ومصرية.