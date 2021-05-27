الصين تبدأ محاكمة أسترالى موقوف منذ سنتين بتهمة التجسّس اليوم

تبدأ في بكين الخميس محاكمة الكاتب الأسترالي الصيني الأصل يانغ جون بتهمة "التجسّس" وذلك بعد مضي أكثر من سنتين على اعتقاله في الصين، في محاكمة تنطلق في أجواء من التوتّر المتصاعد بين البلدين.



وتجري جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة جريًا على العادة المتّبعة في الصين في كلّّ القضايا المتعلّقة بتهم التجسّس.



ومنذ صباح الخميس انتشرت حول مبنى المحكمة تعزيزات أمنية.



وقال السفير الأسترالي في بكين غراهام فليتشر للصحفيين إثر منعه من دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة إنّه "منذ أمد بعيد تعترينا مخاوف بشأن هذه المحاكمة، ولا سيّما بشأن شفافيتها".



ويانغ جون هو أحد أستراليَّين تحتجزهما الصين بتهمة التجسّس، في ظلّ تدهور العلاقات بين بكين وكانبيرا.



ويانغ جون روائي ومدّون يدعو إلى نشر الديموقراطية في الصين، وهو دبلوماسي صيني سابق نال الجنسية الأسترالية في 2002 وكان يقيم بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.



والكاتب المشهور باسمه المستعار يانغ هينغجون اعتُقل خلال زيارة إلى الصين في يناير 2019 وهو ينفي كل التّهم الموجّهة إليه.



وقالت أستراليا في ذلك الوقت إنّ الصين اعتقلته للاشتباه بتورّطه في "أنشطة إجرامية تقوّض الأمن القومي".



ويانغ جون الموقوف منذ 26 شهراً اعترف في رسالة أرسلها من زنزانته إلى أنصاره بمساعدة قنصلية واطّلعت عليها وكالة فرانس برس بأنّ صحّته تدهورت، لكنّه أكّد في الوقت نفسه أنّه لا يزال "قوياً روحانياً".



وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا توتّراً متصاعداً منذ أن طالبت كانبيرا بإجراء تحقيق مستقلّ في منشأ جائحة كوفيد-19 ومنعت مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتّصالات من بناء شبكة الجيل الخامس (5جي) في أستراليا.



واتّخذت الصين سلسلة إجراءات ضد عشرات المنتجات الأسترالية بما في ذلك الشعير ولحوم الأبقار والنبيذ.