الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تبدأ محاكمة أسترالى موقوف منذ سنتين بتهمة التجسّس اليوم

محكمة صينية
محكمة صينية

تبدأ في بكين الخميس محاكمة الكاتب الأسترالي الصيني الأصل يانغ جون بتهمة "التجسّس" وذلك بعد مضي أكثر من سنتين على اعتقاله في الصين، في محاكمة تنطلق في أجواء من التوتّر المتصاعد بين البلدين.


وتجري جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة جريًا على العادة المتّبعة في الصين في كلّّ القضايا المتعلّقة بتهم التجسّس.


ومنذ صباح الخميس انتشرت حول مبنى المحكمة تعزيزات أمنية.


وقال السفير الأسترالي في بكين غراهام فليتشر للصحفيين إثر منعه من دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة إنّه "منذ أمد بعيد تعترينا مخاوف بشأن هذه المحاكمة، ولا سيّما بشأن شفافيتها".


ويانغ جون هو أحد أستراليَّين تحتجزهما الصين بتهمة التجسّس، في ظلّ تدهور العلاقات بين بكين وكانبيرا.


ويانغ جون روائي ومدّون يدعو إلى نشر الديموقراطية في الصين، وهو دبلوماسي صيني سابق نال الجنسية الأسترالية في 2002 وكان يقيم بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.


والكاتب المشهور باسمه المستعار يانغ هينغجون اعتُقل خلال زيارة إلى الصين في يناير 2019 وهو ينفي كل التّهم الموجّهة إليه.


وقالت أستراليا في ذلك الوقت إنّ الصين اعتقلته للاشتباه بتورّطه في "أنشطة إجرامية تقوّض الأمن القومي".


ويانغ جون الموقوف منذ 26 شهراً اعترف في رسالة أرسلها من زنزانته إلى أنصاره بمساعدة قنصلية واطّلعت عليها وكالة فرانس برس بأنّ صحّته تدهورت، لكنّه أكّد في الوقت نفسه أنّه لا يزال "قوياً روحانياً".


وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا توتّراً متصاعداً منذ أن طالبت كانبيرا بإجراء تحقيق مستقلّ في منشأ جائحة كوفيد-19 ومنعت مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتّصالات من بناء شبكة الجيل الخامس (5جي) في أستراليا.


واتّخذت الصين سلسلة إجراءات ضد عشرات المنتجات الأسترالية بما في ذلك الشعير ولحوم الأبقار والنبيذ.

 

الصين التجس س أستراليا بكين دبلوماسى صينى

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 27-5-2021 فى مصر

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

5 سيارات إطفاء تخمد حريق فى مصنع أدوية بأكتوبر

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة