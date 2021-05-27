الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«محاربة صيد الكنوز من أفريقيا» وورش عمل مجانية للأطفال ببيت السنارى

بيت السنارى
بيت السنارى

ينظم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس٬ ورش عمل مجانية للأطفال حول فن تلوين المجسمات، وفن الطباعة على القماش، وذلك بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتركز الورشة على تنمية مهارات الرسم والتلوين عند الأطفال باستخدام فرش الرسم المختلفة، وكذلك تنمية المهارات اليدوية والحسية من خلال الممارسة الفردية والجماعية لفنون الرسم والتلوين، مع إتاحة الفرصة للتعرف على الخامات الفنية المختلفة.

وتهدف الورشة إلى تقوية العضلات اليدوية للأطفال لتنمية قدرتهم على التحكم والدقة، وكذلك تنمية الإبداع البصري لديهم وإكسابهم مهارة تناسق الألوان. تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات.

أما ورشة "فن الطباعة على القماش" فتُقام يوم الأحد الموافق 30 مايو في تمام الثانية ظهرًا. وتركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية الطباعة على القماش، وكذلك تعريفهم بأدوات الطباعة، وكيفية استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة.

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال كيفية عمل التصميمات المحببة لديهم، وتنمية خيالهم الفني والإبداعي، ومساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم. تستغرق يومًا واحدًا، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة.
تقدم الورش الأستاذة أسماء عبد العليم مدربة الورش الفنية والخبيرة في مجال الحرف والفنون اليدوية.

في سياق متصل تنظم مكتبة الإسكندرية أيضا٬ في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم٬ محاضرة عبر الانترنت (أونلاين) تحت عنوان "محاربة صيد الكنوز من أفريقيا للأمريكتين: حماية تاريخ العالم الغارق"، والتي يلقيها الدكتور أرتورو ري دا سيلفا، جامعة إدنبرة، المملكة المتحدة، وهو خبير دولي في التراث الثقافي المغمور بالمياه.  

وتسلط محاضرة "محاربة صيد الكنوز من أفريقيا للأمريكتين: حماية تاريخ العالم الغارق" الضوء على ما يتعرض له التراث الثقافي الغارق في بحار ومحيطات العالم من نهب وتدمير بسبب ما يعرف بصيد الكنوز.

كما تتناول المحاضرة الضرر الذي تسببت فيه أعمال البحث عن الكنوز في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن استعراض جهود المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه ومقاومة أعمال التنقيب غير المشروع والاستغلال التجاري للتراث الثقافي الغارق.

المحاضرة متاحة للجمهور باللغة الإنجليزية، وذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الخاصة بمركز الإسكندرية .

محاربة صيد الكنوز ورش عمل مجانية للأطفال مكتبة الاسكندرية بيت السناري الأثري تاريخ العالم الغارق

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