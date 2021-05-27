الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بـ47.5 %

صادرات كوريا الجنوبية
صادرات كوريا الجنوبية

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 47.5 % على أساس سنوي في مايو على خلفية التعافي الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الرقائق والسيارات.

وتقدر الصادرات هذا الشهر بنحو 51.3 مليار دولار أمريكي، وفقا لاستطلاع أجرته يونهاب إنفوماكس، ذراع الأخبار المالية لوكالة يونهاب للأنباء. 

وتشير التقديرات إلى أن الواردات سترتفع بنسبة 39.8 % خلال الفترة نفسها إلى 4ر48 مليار دولار، مما يؤدي إلى فائض تجاري قدره 2.9 مليار دولار.

وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 53.3%  على أساس سنوى في الأيام العشرين الأولى من مايو ، وفقا لبيانات منفصلة جمعتها مصلحة الجمارك الكورية في وقت سابق.

وفي سياق آخر، أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس، مون جيه-إن، سيستضيف قمة افتراضية لقادة العالم حول المناخ والنمو المستدام يومي 30 و31 مايو الجاري.

وأوضح المكتب الرئاسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "أن قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) ستفتتح في سول عبر الإنترنت يومي 30 و31 مايو. 

وسيشارك أكثر من 60 من قادة الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في قمة P4G".

وأشار أن القمة التي ستُعقد تحت شعار "التعافي الأخضر الشامل نحو حياد الكربون"، وتعد أول قمة متعددة الأطراف حول البيئة تستضيفها كوريا الجنوبية.

يذكر أن قمة "P4G" هي منصة دولية تعمل على تسريع الشراكات المبتكرة القائمة على السوق لتقديم حلول شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس.

 

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