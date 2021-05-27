إغلاق عام فى ولاية فيكتوريا الأسترالية لمواجهة تفشّى كورونا

أصدرت سلطات ولاية فيكتوريا الأسترالية الخميس قرارًا مفاجئًا بفرض إغلاق عام في سائر مدن الولاية، بما فيها ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، وذلك للحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة الولاية بالإنابة جيمس ميرلينو إنّ الإغلاق العام سيسري اعتبارًا من منتصف ليل الخميس-الجمعة لمدّة سبعة أيام على الأقلّ.

ويبلغ عدد سكّان ولاية فيكتوريا ستّة ملايين نسمة وقد صدرت الأوامر إليهم بوجوب ملازمة منازلهم وعدم مغادرتها إلا لقضاء الحاجات الضرورية.

واتّخذت السلطات هذا القرار بعدما تضاعف عدد الإصابات في بؤرة لتفشّي كوفيد-19 بالولاية إلى 26 إصابة بين عشية وضحاها.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و640229.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.