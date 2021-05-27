تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 27-5-2021 فى مصر

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 22-5-2021،و فقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.



وكشفت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس، حيث سيشهد اليوم الطقس نهاراً حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

طقس اليوم

فيما يكون ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الخميس، أن الظواهر الجوية تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط اليوم الخميس 27- 5-2021

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 35 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 34 21

بلطيم 29 21

مطروح 26 18

السلوم 31 19

سيوة 37 19

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 19

السويس 36 20

العريش 31 19

رفح 31 20

رأس سدر 36 21

نخل 34 17

نويبع 36 26

طابا 35 22

كاترين 31 18

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 22

بنى سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 23

قنا 41 23

الأقصر 42 24

أسوان 42 24

ادفو 42 25

أبوسمبل 40 22

الوادي الجديد 40 23

الشلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27