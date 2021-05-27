علماء: اكتشاف سبب حدوث جلطات دموية بسبب لقاحات كورونا

قال علماء في ألمانيا إنهم اكتشفوا سبب حدوث جلطات دموية نادرة مرتبطة بالتطعيم بلقاحات كورونا التي تنتجها شركتا أسترازينيكا وجونسون آند جونسون، وأنه يمكنهم علاج هذا العرض الجانبي، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن قائد فريق الباحثين.



وبحسب البحث الذي أجراه البروفيسور رالف مارشاليك، وآخرون من جامعة "جوته" تنبع المشكلة من آلية توصيل اللقاحات والتي تشمل دخول البروتين الشائك (بروتين سبايك) للفيروس إلى نواة الخلية بدلاً من سائل العصارة الخلوية الموجود داخل الخلية، حيث ينتج الفيروس عادة البروتينات.



وأعرب مارشاليك عن اعتقاده بأنه يمكن تعديل اللقاحات لوقف هذا العرض الجانبي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارشاليك قوله إن شركة جونسون آند جونسون تواصلت مع مختبره لكنه لم يناقش نتائجه مع أسترازينيكا.



وقالت جونسون آند جونسون: "ندعم استمرار البحث والتحليل لهذا العرض النادر، ونعمل مع خبراء الطب والسلطات الصحية العالمية، ونتطلع إلى مراجعة البيانات، ومشاركتها، عندما تتم اتاحتها".



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.