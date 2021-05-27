الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تفرض قيودا جديدة على الوافدين من بريطانيا من نهاية مايو

كورونا فى فرنسا
كورونا فى فرنسا

 كشفت فرنسا النقاب عن قيود إضافية على الركاب القادمين من المملكة المتحدة، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31  مايو، لتجنب سلالة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في الهند، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.


وقال مكتب المتحدث باسم الحكومة، في بيان، إن هذه الخطوة ستحد من دخول غير الفرنسيين وغير المقيمين، مما يتطلب منهم إظهار سبب وجيه لضرورة السفر إلى البلاد.


كما سيُطلب من جميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة إبراز اختبارلكوفيد- 19 نتيجته سلبية تم إجراؤه خلال أقل من 48 ساعة من المغادرة وسيتعين عليهم الالتزام بالعزل الذاتي لمدة سبعة أيام بعد الوصول.


وفي الوقت الحالي، لا يحتاج مواطنو المملكة المتحدة الذين يصلون إلى فرنسا إلى تبرير سبب رحلتهم، لكن يجب عليهم إبراز اختبار لكوفيد- 19 نتيجته سلبية والالتزام بالعزل الذاتي لمدة أسبوع، حتى إذا تلقوا التطعيم. 

 

لقاحات كورونا في فرنسا
فيما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم حتى الآن إعطاء 34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتي الأربعاء.


وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ520 ألفا و616 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، أربعة أشهر.


وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 21 أسبوعا.


وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 67 .5 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 109 آلاف و40 حالة.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و17 أسبوعا.


يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فرنسا بريطانيا الهند كوفيد- 19 لقاحات كورونا في فرنسا

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