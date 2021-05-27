السفير حسام زكى: الصدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين دفع أمريكا لتغيير تفكيرها

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية، أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن لمصر، والتي تعد الأولى له منذ توليه منصه قبل أربعة أشهر، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة كانت ليس لديها النية أن تضع الشرق الأوسط في مقدمة أولوياتها على الإطلاق في الفترة الحالية، وكانت هناك موضوعات أخرى في الجانب الخارجي أكثر أهمية والحاحا تتطلب اهتمامها.



وقال السفير زكي ـ في مقابلة مع قناة (الحياة) الفضائية مساء الأربعاء - إن الصدام خلال الفترة الماضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشريف، وامتداده لقطاع غزة والمواجهات بين الطرفين؛ تسبب في دفع الإدارة الأمريكية إلى أن تغير فكرها وترسل وزير خارجيتها إلى المنطقة في ظل جولة صدام عنيفة لكن حتي لو لم تكن طويلة في الزمن والتى امتدت لأكثر من عشرة أيام ، لكنها كانت تحمل الكثير من الدلالات.



وأشار إلى أن هناك تفاعلات أيضا داخل الولايات المتحدة في الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم حاليا في الولايات المتحدة ،سواء في البيت الأبيض أو الكونجرس ولديهم الأغلبية، وهناك جناح في الحزب الديمقراطي حاليا أصبح أكثر قربا وفهما وتفهما وتعاطفا مع الحقوق الفلسطينية الضائعة.



وأضاف: "الوضع الفلسطيني غير المريح، والوضع الإسرائيلي الذى أصبح يشكل بالنسبة لهم أمرا يقترب من أن يكون عبئا اخلاقيا.. كل هذه الأمور دفعت الإدارة الأمريكية - بالرغم من التزامها بثوابت للسياسية الخارجية في الشرق الأوسط - إلى التحرك لاحتواء هذه الموقف والتعامل معه بالشكل المناسب".



وتابع زكي:" لقد شاهدنا الإدارة الأمريكية الحالية كيف تصرفت وماذا فعلت خلال الفترة الماضية لتصحيح الأخطاء من وجهة نظرها ومن وجهتنا نحن أيضا والتي وقعت فيها الإدارة السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ورأينا إنهم يحاولون التراجع عن الخطوات التى أتخذت في بعض القضايا وهناك قضايا ليس بها تراجع ".



وأردف: أظن أن الإدارة الأمريكية تحاول أن ترسم لنفسها صورة أفضل من سابقتها أكثر حيادية وتوازنا مع هذا الصراع، والمهم أن نري كيف سيتصرف الجانب الأمريكي في المستقبل القادم، هل الولايات المتحدة سوف تتصرف مثل اليوم؟، منوها إلى مقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط عنوانه واضح جدا "الانتقال من إدارة الصراع إلى حل الصراع"، هذا هو المبدأ الذى نعتقد أن يجب أن يكون عليه الجهد في هذا الإطار.



وردا على سؤال حول هل ننتظر رؤية الجانب الأمريكي لحل القضية الفلسطينية، والرؤية العربية التى سنقدمها لحل القضية الفلسطينية؟، قال السفير زكي" إنه في كل السنوات الماضية منذ مؤتمر مدريد وحتى الآن في الجانبين العربي - الفلسطيني والإسرائيلي ،ليس هناك طرفا طرح أفكارا وأوراقا ورؤى ومبادرات أكثر من الطرف العربي والفلسطيني، أبرزها مبادرة السلام العربية، والتي تعد أشمل وأوضح شىء حيث تتضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة مقابل تطبيع كامل وعلاقات سلام كاملة والاندماج في المنطقة كأحدج الدول العادية .



وأضاف: "في النهائية لا يجوز أن نطرح طول الوقت مجموعات من الأفكار والأطروحات والمبادرات والطرف الآخر متلقي، ولا يرسل أي شىء والأهم لا يعلق بأي شىء ولا يقبل بأي شىء".



وقال السفير زكي: "الذي أراه واضحا جدا من الجانب الفلسطيني وثابتا في مواقفه هو أنه يوجد 22 في المائة من فلسطين التاريخية نحن نريد أن نقيم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة.. هذه الأرض هي أرض محتلة في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القدس الشرقية، هذه الأرض لنا وسوف نقيم عليها دولتنا.. نقطة أول السطر .. ومشكلة اللاجئين يمكن ان نصل الي حلول لها ، و نصل إلى حل متفق عليها مضمون دوليا للوضع في القدس بحيث تشكل عاصمة لدولتين".



وأضاف: "إن اليمين الإسرائيلي هو الذى يرفض كل هذا الكلام ولا يريد أن يصل إلى حل الدولتين ولا يريد أن يقبل به ولا يريد أن يقبل بحل الدولة الواحدة لأن بعض الناس بدأت تتكلم على حل الدولة الواحدة.. لأن حل الدولة الواحدة يسقط فكرة يهودية دولة اسرائيل، وتعني مواطنين متساويين في دولة"، مشيرا إلى أنه وفقا للعدد، العرب الفلسطينيون سوف يكونوا أكثر من اليهود وبالتالي سيكون لهم الأغلبية، ولذلك الطابع اليهودي لهذه الدولة سيختفي، لذلك فهم لم يقبلوا دولتين ولا دولة واحدة ، فماذا يقبلون؟!.



ولفت السفير زكي إلى أنه مثل جامعة الدول العربية وتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا وتحدث عن أن الطرف الاسرائيلي لا يقبل هذا ولا ذاك ، وهل يريد الوضع القائم حاليا بمعني أن يستمر في الاحتلال ويستمر نظام فصل عنصري، فعلا قائم على العنصرية البحتة.

وردا على سؤال عما إذا كانت اللحظة مناسبة الآن للبناء عليها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وما إذا كانت الجامعة العربية تقوم بدورها بمخاطبة المجتمع الدولي في هذا الشأن؟، قال السفير زكي :" نعتقد من الزاوية التى تنظر منها جامعة الدول العربية أن اللحظة مواتية بأن المجتمع الدولي رأي أن استمرار هذا الصراع بالشكل الحالي وبدون تدخل دولي أمريكي وغيره، لن يمكننا من الحصول على أي شكل من أشكال الاستقرار في هذه المنطقة بل على العكس ممكن تشتعل في أي لحظة".



وأضاف: "هناك ادارة أمريكية تستمع وقابلة للنقاش وليست لديها رؤي مسبقة سلبية تجاه الفلسطينيين بالعكس تتعامل مع الفلسطينيين بشكل فيه افتتاح وايجابية"، مشيرا إلى أن هناك صداما حصل بالفعل وشاهده العالم على مدار أكثر من عشرة أيام ولا يريد أحد أن مثل هذه الصدمات تتكرر، بل العكس الممارسات التي تفعلها اسرائيل بشكل يومي في القدس تحديدا أصبحت يتم نقدها شعبيا داخل الولايات المتحدة وهذا لم نكن نراه وجديد، وهذا كله يعطي لنا مقياس يشير إلى أن اللحظة الحالية مواتية.



وتابع "زكي": "من الممكن أن الجانب الإسرائيلي يفوت الفرصة على كل هذه الديناميكات حتي تهدأ وتنزوي ويعود هو إلى وضعه الذى يفضله وهو الوضع الحالي الذي لا يريد الخروج منه.. لا حل الدوليتين ولا إلى الدولة الواحدة ويبقى على الوضع الحالي هو احتلال قائم على الفصل العنصري وهذا ما يريده ونحن لا يجب أن نمكنه من هذا".