الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبل قمة «بوتين وبايدن»؟. روسيا تتهم أمريكا بانتهاك معاهدة «نيو ستارت»

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أثارت روسيا شكوكا بشأن عدم التزام واشنطن بمعاهدة نووية رئيسية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من قمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.


وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: " لدى الجانب الروسي شكاوى ملموسة ولها مايبررها بشأن كيفية تنفيذ واشنطن معاهدة نيو ستارت (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية)."


ووقع المعاهدة الرئيسان السابقان، الأمريكي باراك أوباما، والروسي دميتري ميدفيديف، في عام 2010، وجرى تمديدها أوائل العام الجاري لمدة خمس سنوات، حيث كان العمل بها ينتهي في فبراير الماضي.


وقالت الخارجية الروسية إن عدد قاذفات القنابل الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة، وكذلك القاذفات الثقيلة المزودة بمعدات للأسلحة النووية، تتجاوز مستوى الـ800 المسموح به، بحوالي 101 قاذفة، حيث إن روسيا لا تستطيع التحقق مما تقوله واشنطن من أنها أزالت 56 من الغواصات
القاذفة "ترايدنت"، و41 من طائرات "بي52-" القاذفة للقنابل، وأربعة صوامع صواريخ تحت الأرض من الترسانة الأمريكية.


وكانت الولايات المتحدة أكدت امتثالها تماما لنصوص المعاهدة. ونقلت وكالة بلومبرج عن الخبير المستقل في شؤون الدفاع بموسكو، الكسندر جولتز، القول إن الاتهامات الروسية "غريبة تماما" حيث إن معاهدة "نيو ستارت" تسمح للولايات المتحدة بهذه الأعمال، وكان أمام روسيا وقت طويل خلال السنوات الأخيرة لطرح هذه الشكاوى.


وأضاف جولتز: "يبدو أن روسيا تعتزم تسجيل نقاط قبل قمة بوتين-بايدن، وقبل المفاوضات الجديدة بشأن الأسلحة الاستراتيجية".

نيو ستارت بوتين بايدن بوتين وبايدن

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