الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تنتقد الحلف الأطلسى لعدم تسريعه آلية انضمامها إليه

حلف شمال الأطلسي
حلف شمال الأطلسي

وجّهت أوكرانيا انتقادًا إلى حلف شمال الأطلسي لعدم تسريعه آلية انضمامها إلى التحالف على الرغم من التوترات الكبيرة بينها وبين روسيا التي كانت قد حشدت عشرات آلاف الجنود عند حدودها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده "ممتنّة" لحلف شمال الأطلسي الذي "فتح الباب" أمام الجمهوريات السوفياتية السابقة.

إلا أنّه شدّد على أنّ "أي تدبير لم يتّخذ لتفعيل هذا القرار"، مبدياً أسفه لذلك، علماً بأنّ أوكرانيا تبدي منذ العام 2008 رغبة بالانضمام إلى التحالف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب في أبريل بتسريع آلية انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في ظل التهديد الروسي.

وجاءت مطالبة زيلينسكي في توقيت نشرت فيه روسيا نحو مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها في العام 2014.

وتتردّد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في قبول عضوية أوكرانيا التي ستعتبر روسيا انضمامها إلى التحالف بمثابة تهديد خطير عند حدودها.

والأربعاء ندّد كوليبا بقرار الحلف عدم دعوة أوكرانيا إلى قمة مرتقبة في 14 يونيو في بروكسل من المفترض أن يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال كوليبا "لا نفهم كيف يمكن عدم دعوة أوكرانيا ولمَ يتعذّر إيجاد صيغة مناسبة لمشاركة أوكرانيا في القمة هذا العام".

لكنّه أكّد أنّ بلاده تتوقع على غرار جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، أن تتلقّى هذا العام دعوة إلى خطة العمل من أجل الانضمام، وهي أولى المراحل الرسمية على صعيد نيل العضوية في الحلف.

أوكرانيا الحلف الأطلسي روسيا التحالف جو بايدن

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