الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب

اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، وتذبذبًا في الأسعار، حيث ارتفعت بعض أعيرته بنسبة كبيرة مقارنة بالأيام الماضية.

«الدستور» ترصد في هذا الصدد سعر جرام الذهب عيار 21، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18، والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات.

وسجلت أسعار الذهب اليوم: 
عيار 18 سجل 700 جنيه.
عيار 21 سجل 817 جنيهًا.
عيار 24 سجل 934جنيهًا.

وقال محمود غالي، أحد تجار الذهب، إنه يتوقع أن تتحسن المبيعات بصرف النظر عن الأسعار، وفوجئ بعض الزبائن بالارتفاع ولكن الإقبال مستمر حتي مع غلاء الأسعار، خاصة المقبلين على الزواج، قائلًا:« أغلب الزبائن بيستنوا الأسعار تقل علشان الجرامات تزيد معاهم، ولما يكونوا عرسان بيفرق معاهم الجرامات».

وأكد خالد النجار، صاحب محل ذهب بالشرقية، أن عددًا كبيرًا من الزبائن الراغبين في شراء الذهب، ذهبوا إلى الصاغة للشراء، إلا أنهم فوجئوا بالزيادة الكبيرة على مرتين خلال تعاملات هذا الأسبوع، منهم من اشترى؛ لأنه مرتبط بموعد محدد بفرحه، أما الزبائن العاديين حرصوا على عدم الشراء أملًا في انخفاض سعر الذهب.

وأضافت بسمه السيد، أحد المواطنين، أنها كانت ترغب في شراء الذهب، ولكن فوجئت بارتفاع السعر، وأنها سوف تشتري عندما تستقر الأسعار قائلة: «أنا متعودة أن كل فترة أحوش فلوس أجيب بيها ذهب، لكن هستنى لما سعره يستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في التعاملات نحو 6436 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28945 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

ارتفاع أسعار الذهب ذهب اسعار الذهب اليوم

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