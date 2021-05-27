الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد هبوط فى المخزونات الأمريكية

النفط
النفط

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع مساء الأربعاء بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات، وهو ما غطى على مخاوف من أن عودة محتملة للإمدادات الإيرانية قد تحدث تخمة في المعروض.


وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.87 دولار للبرميل.


وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.


وتخلص الخامان القياسيان كلاهما من خسائر بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020 .

 ورفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كوفيدا-19.


وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يوميا كما زاد الطلب على نواتج التقطير.


وتجد أسعار النفط دعما أيضا من رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.


ويقول محللون إن إيران قد ترسل إمدادات إضافية تتراوح من مليون إلى مليوني برميل يوميا إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى الغربية.

 

ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي قد تقود لرفع العقوبات عن قطاع الطاقة بإيران وعودة النفط الإيراني للسوق.

وعبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريبا رغم أن كبير المفاوضين الإيرانيين حذر من أنه ما زالت هناك قضايا خطيرة لم تُحل.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل للاتفاق على الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وقال محللون إن طهران يمكنها ضخ إمدادات إضافية بما بين مليون ومليوني برميل يوميا للسوق في حالةالتوصل لاتفاق ورفع العقوبات.

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