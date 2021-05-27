الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحر الأحمر: زيادة مرتقبة فى معدلات السياحة الأجنبية الوافدة

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

 قال محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، إن الفترة القادمة ستشهد تزايدًا في معدلات السياحة الأجنبية الوافدة، فهناك 7 رحلات يومية للسياح الصرب تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، كما أن السياحة الأوكرانية والبولندية مستمرة بشكل جيد.

وأضاف المحافظ ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (صدي البلد) لبرنامج (على مسئوليتي) مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء- أن السفير الألماني لدى مصر الدكتور سيريل جان أبلغه -أثناء زياته للمحافظة- أن بلاده طعمت 40 % من الشعب الألماني، وهناك حالة من التشوق لدى المواطن الألماني لزيارة الغردقة مرة أخرى باعتبارها المقصد السياحي للألمان، مشيرًا إلى أن عدد المقيمين الألمان في الغردقة بصفة مستديمة حوالي 20 ألف شخص.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال تجاوزت أكثر من 50% من حيث معدلات الإشغال التي كانت متواجدة قبل جائحة كورونا، موضحًا أنه يتم تعقيم جميع الحقائب الخاصة بالسائحين فور وصولهم المطارات، ويتم قياس درجات الحرارة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن هناك وتيرة سريعة في عملية تطعيم جميع المتعاملين مع القطاع السياحي في المحافظة، منذ بداية شهر مايو الجاري، وليس العاملين في الفنادق فقط، حيث يتم تطعيم كل العاملين في البازارات وسائقي السيارات السياحية وسيارات الأجرة لتعاملهم بشكل مباشر مع السائحين. 

محافظ البحر الأحمر السياحة السياحة الأجنبية

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