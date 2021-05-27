النواب اليمنى: كارثة بلادنا مركبة ومستقبله أشد قتامة

أكد رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني أن كارثة اليمن مركبة وظروف أبنائه أشد قساوة ومستقبلهم أشد قتامة مع استمرار الميليشيات الحوثية رفض كل مبادرات ونداءات السلام ومواصلة نهبها لجميع المساعدات الإنسانية وتوجيهها لصالح مجهودها الحربي؛ الأمر الذي ضاعف من كارثة انتشار جائحة فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.



وأضاف البركاني - في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال142 - إن اليمن بلدٌ داهمه وباء كورونا، كما داهمته العزلة، لكنه يختلف عن غيره من كونه يفتقر إلى أبسط أساسيات الرعاية، فلا أدوية ولا لقاحات ولا محاجر صحية ولا برامج توعية، بل أن المليشيات الحوثية التي تسيطر على العديد من المحافظات الكبيرة الآهلة بالسكان تفرض حالة من التعتيم وانكار وجود الوباء اصلا ، وحين تعترف بوجوده على استحياء تقترح على المصابين ان يقاوموا الوباء بزيادة الايمان بزعيمهم وقداسة فكرة.



وأشار رئيس النواب اليمني - حسبما أذاعت وكالة الأنباء اليمنية - إلى أن الميليشيات أغرقت اليمن بالحروب المدمرة، وتتسبب بمقتل المئات إلى جانب الجائحة والحميات الأخرى وترفض أي مبادرة للسلام أو أي نداء إنساني او دولي بل الأدهى والآمر إنها تنهب المساعدات الإنسانية وتوجهها للمجهود الحربي.

وفي سياق أخر، أطلق وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأردني معمر الارياني، نداءً عالميًا للمنظمات الدولية والجهات المانحة، وعلى رأسها منظمة اليونسكو؛ لدعم قطاع الثقافة في اليمن، من خلال الانضمام إلى اليونسكو والجمهورية اليمنية في جهود الحفاظ على الثقافة اليمنية وتعزيزها، لتصبح كنزًا فريدًا وقيّمًا للمستقبل.



وأكد الأرياني - في الفعالية التي نظمتها اليونسكو عبر الاتصال المرئي مساء الأربعاء - أن التراثَ اليمني متنوعٌ وفريد من نوعه، معبراً عن اعتزازه بالتقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية ليس فقط لحمايةِ مواقع التراث العالمي اليمني مثل شبام وصنعاء وزبيد، ولكن أيضًا لترشيح مواقع أخرى من القائمة المؤقتة.



وأشار إلى ما تعرض له التراث اليمني خلالَ السنواتِ السبع الماضية، ومعه حياةُ سكان المناطق التاريخية للخطر، علاوة على الظروف المناخية التي تهدد أيضًا بقاء التراث الثقافي الفريد لليمن، معتبراً التدمير المتعمد للتراث هو هجوم على هُويّة الناس، ومعيشة المجتمعات وعلى السلام.