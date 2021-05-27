الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الموريتانى يبحث مع نظيرته الإسبانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني

بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الأربعاء، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيرته الأسبانية أرانشا غونزاليس لايا، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقشا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وذكر بيان لوزارة الخارجية الموريتانية أن الجانبين أبديا ارتياحهما لتطابق وجهتي نظرهما في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التبادل والتشاور الدائم حول كل ما من شأنه توثيق روابط التعاون والعمل المشترك في خدمة السلم والأمن والتنمية.

 

كما بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء ، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الموريتانية الجزائرية.

 

وقال الجيش الموريتاني، في بيان له، إن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية على مستوى الجيشين، وكذلك بحث فرص التعاون للرفع من الخدمات الصحية المقدمة على مستوى المستشفى العسكري بنواكشوط.

 

كما ستبحث هذه البعثة العسكرية الطبية الجزائرية المشاركة في الاجتماع مع الجانب الموريتاني سبل تفعيل اتفاقية سابقة بين الصندوق الموريتاني للضمان الصحي ومستشفى عين النعجة الجزائري العسكري، خاصة فيما يتعلق بالتكفل مستقبلًا بالمرضى العسكريين الموريتانيين في هذا المستشفى.

 

وسيبحث الخبراء الجزائريون مجالات التعاون مع المستشفى العسكري الموريتاني بنواكشوط في تخصصات جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الباطنية والإنعاش والتخدير.

نواكشوط الموريتانية الجزائرية الجيش الموريتاني وزير الخارجية الموريتاني

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