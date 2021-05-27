الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى: تحركات المجموعات المسلحة انتهاكا خطيرا للنظام والقانون

الكاظمي
الكاظمي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن "العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت أن تذهب بالوضع إلى تدهور خطير"، موضحًا أن "التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد يعد انتهاكًا خطيرًا، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي".


ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقى، مساء الأربعاء، أن الكاظمي ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية، محذرًا من محاولات لخلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي، وأشار إلى أن القضاء هو من يحدد المذنب والبريء بعد إتمام السلطة التنفيذية لدورها.


وأشار الكاظمي إلى أن الدستور يحدد مهام السلطات وأن الحكومة مسئولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، موضحًا أن الحكومة لو كانت لديها طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول إلى الانتخابات "ولكن لم نفعل ذلك.. مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الأجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الأزمات".


وأضاف: "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الأزمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا ودوليًا ونجحنا في بعضها"، موضحا أن "هناك أزمات تحتاج إلى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".


وأكد الكاظمي أن "هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".

رئيس الوزراء العراقي الكاظمي العراق بغداد

الأكثر قراءة

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

قرارات هامة من النيابة العامة فى قنا بشأن أخطر متسول بنجع حمادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة