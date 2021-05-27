الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تتهم 3 جمعيات غير حكومية ألمانية بتهديد أمن روسيا

النيابة العامة الروسية
النيابة العامة الروسية

اتهمت النيابة العامة الروسية، ثلاث منظمات غير حكومية ألمانية تعمل في روسيا بتهديد أمن روسيا الاتحادية، معتبرة المنظمات غير مرغوب في نشاطاتها داخل أراضي البلاد.

أفاد المكتب الإعلامي للنيابة العامة، طبقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، بأن قرارها اتخذته هيئة الإشراف الحكومية بعد دراسة مواد ذات صلة، وأن التصنيف المذكور شمل منظمات (منتدى الأوروبيين الناطقين بالروسية، مركز الحداثة الليبرالية، التبادل الألماني الروسي)، معتبرة أن أنشطة المنظمات المذكورة "تهدد مبادئ النظام الدستوري وأمن روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان أن النيابة العامة أخبرت وزارة العدل بقرارها على أن يتم إدراج أسماء المنظمات الألمانية الثلاث في قائمة المنظمات الدولية التي صنفت أنشطتها غير مرغوب فيها في أراضي روسيا.

وفي سياق أخر، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، إن الاقتصاد الروسي يتعافى بشكل أفضل من المتوقع، وذلك بعد تراجع الاقتصاد الروسي في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ريشيتنيكوف - "أن الاقتصاد يتعافى، ويلاحظ أن دينامية الانتعاش أفضل قليلا من توقعاتنا، ونرى ذلك في مؤشرات مختلفة للغاية".
وكان الوزير ريشيتنيكوف قد أكد، في وقت سابق، أن موسكو سمحت للمستثمرين الأجانب دخول البلاد على الرغم من القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

 

إصابات كورونا في روسيا
وسجلت روسيا 8 آلاف و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و26 ألفا و168 إصابة.
وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.
وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2416 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ839 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 744 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشار إلى تسجيل 406 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجي، منها 62 حالة وفاة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 119 ألفا و600 شخص، موضحا أن 9 آلاف و135 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى أربعة ملايين و642 ألفا و90 شخصا.

موسكو روسيا أمن روسيا

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