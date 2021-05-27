طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية فى 5 مواد.. اليوم

الامتحان التجريبي

يستكمل طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحانات التجريبية في 5 مواد هي: "الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية من 10 حتى 10:30 صباحًا، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية و الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة: من 11 حتى 11:30".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن آليات الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير، عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “قررت الوزارة إتاحة دخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه”.

وأوضح "شوقي"، أنه لن يسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع ، ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية، ولتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة طمأنينة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عبر صفحته الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أكد أن امتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة سوف تنعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط، ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية.