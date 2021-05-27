الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«السياحة العالمية» تفتتح أول مكتب إقليمى لها بالرياض

الرياض
الرياض

افتتح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، مساء الأربعاء، أول مكتب إقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في الرياض، بحضور وزراء السياحة الإقليميين وقادة الصناعة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المكتب الجديد يعد كمحور لمنظمة السياحة العالمية؛ لتنسيق السياسات والمبادرات عبر ثلاث عشرة دولة في الشرق الأوسط؛ ليكون بمثابة منتدى محوري لدعم المبادرات السياحية في المنطقة وتحقيق النمو طويل الأجل للقطاع.


ومن المقرر أن يقود المكتب عمل منظمة السياحة في مختلف أرجاء المنطقة، ويسهم في تعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع، لتحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية ويقود التعاون الإقليمي في تبادل البيانات والسياسة الصحية.


وأكد الخطيب - خلال كلمته في حفل الافتتاح - على مواصلة دعم منظمة السياحة العالمية؛ لتطوير صناعة قوية مبنية على مبادئ الاستدامة والفرص للجميع، في مختلف أرجاء المنطقة والعالم.
من جهته.. أوضح ولوليكاشفيلي أن التوافق على المستوى الإقليمي هو المفتاح لإطلاق المقومات السياحية الهائلة في الشرق الأوسط وخلق مرونة اجتماعية واقتصادية وبيئية للقطاع وأفراده، متوقعا العمل بهذا النموذج مستقبلاً لإتاحة فوائد السياحة للجميع.


وتستضيف المملكة ممثلة في وزارة السياحة المكتب الإقليمي وتدعمه كجزء من شراكة طويلة الأمد بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية، حيث لعبت المملكة والمنظمة معًا دورًا رائدًا خلال الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا، لصياغة استراتيجيات التعافي لقطاع السفر والسياحة.. فيما تسهم هذه المبادرة الجديدة بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين والموضَّحة في إطار العلا للتنمية المجتمعية الشاملة وبيان الدرعية.

منظمة السياحة العالمية الرياض السياحة العالمية المنتجات السياحية

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