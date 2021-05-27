الجارديان: أيرلندا أول دولة أوروبية تدين «الضم الفعلى» للأراضى الفلسطينية

أيدت الحكومة الإيرلندية اقتراحًا برلمانيًا يدين "الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.



وبحسب التقرير، تعد أيرلندا أول من يستخدم هذه العبارة من بين حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل.



من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، عن تأييده لاقتراح البرلمان، وندد بما وصفه بمعاملة إسرائيل "غير العادلة بوضوح" للشعب الفلسطيني.



وأضاف كوفيني - أمام البرلمان - "حجم ووتيرة ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني وطبيعته الاستراتيجية والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج عندها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض ... إنه ضم فعلي".

ومن جهة أخرى، اعتمدت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، في دورتها الـ74، اليوم الأربعاء، مشروع قرار لصالح فلسطين، تحت عنوان "الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل".

وصوت لصالح القرار، الذي تقدمت به فلسطين، 83 عضوا وعارضة 14 (أمريكا، وبريطانيا، واستراليا، والنمسا، والبرازيل، والكاميرون، وكندا، وكولومبيا، وألمانيا، وهندوراس، وهنغاريا، وإسرائيل، وهولندا، والتشيك) فيما امتنع عن التصويت 39 عضوا.

وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي، في كلمته، إلى الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد القطاع الصحي بشكل خاص، والاعتداءات المستمرة على المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، وقتل الأطباء والمسعفين، ومنعهم من تقديم الإسعاف للجرحى الذين يتركون ينزفون حتى استشهادهم.

ولفت إلى المعيقات في تسهيل دخول المواد الضرورية والطبية، وتسهيل دخول التطعيمات وتنقل المرضى بين القطاع والضفة، مشيرا أيضا إلى سياسة الإهمال الطبي ضد المعتقلين في سجون الاحتلال وفي تقديم الرعاية للمرضى منهم.

كما لفت خريشي، في كلمته، إلى المعتقلين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال، وطالب الجمعية العامة بالضغط على إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية وما جاء في دستور منظمة الصحة واتفاقية جنيف الرابعة.

وشكر دور منظمة الصحة ومكتبها الإقليمي على التعاون ودعم القطاع الصحي في فلسطين.