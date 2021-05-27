الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

لجنة مجابهة كورونا بتونس تؤكد ضرورة تلقى جرعتى اللقاح

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بتونس أمين سليم، أن تلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس يوفر حماية تتراوح بين 50 و70% فقط ولذلك يجب إتمام الجرعة الثانية.

وقال عضو اللجنة العلمية - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - إن من تلقوا الجرعة الأولى يجب ألا يتهاونوا عن تلقي الجرعة الثانية والتي توفر حماية تتراوح بين 80 و95% وتساهم في إنتاج أكبر عدد من الأجسام المضادة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية ودراسات علمية، أجازت تأخير تلقي الجرعة الثانية في أجل لا يتعدى 4 أشهر منذ التطعيم بالجرعة الأولى.

وأضاف أن وزارة الصحة التونسية اعتمدت فترة 3 أسابيع إلى شهر كمدة فاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية، لافتًا إلى أنه يتم اعتماد التأجيل في حالات الإصابة بالفيروس، إثر تلقي الجرعة الأولى أو لنقص في توفر كميات اللقاحات اللازمة، ومؤكدًا ضرورة اتباع البروتوكول الصحي بعد تلقي الجرعة الأولى تفاديا للإصابة بالفيروس.

 

لقاحات كورونا في تونس

وذكرت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء، أن 831 ألفا و824 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ (74) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة، فى بيان الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الثلاثاء بالجرعة الأولى بلغ 22 ألفا و661 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 271 ألفا و629 شخصا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و956 ألفا و161 شخصا.

وجددت الوزارة، دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

 

 

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