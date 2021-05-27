الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مولدافيا: إيلان شور يساوم لرد مليار دولار متورط فى اختلاسها

إيلان شور
إيلان شور

 أعلن رجل الأعمال والسياسي المولدافي (الإسرائيلي الأصل) إيلان شور - عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي - عن استعداده لمساعدة سلطات مولدافيا في استرداد الأموال المختلسة في عمليات احتيال مصرفي أظهرت التحقيقات الجنائية المالية أنه "المستفيد البارز" منها، وذلك مقابل إسقاط كافة القضايا المرفوعة ضده.

وأشارت وكالة أنباء البلطيق الإخبارية، مساء الأربعاء، إلى أن الأموال المختلسة، تُقدر قيمتها بحوالي 1مليار دولار أمريكي، سُحبت من ثلاثة بنوك محلية على مدار عدة سنوات في عمليات احتيال ظهرت خلال عامي 2014 و2015 عندما قدمت البنوك قرضًا طارئًا بقيمة 13 مليار ليو مولدافي بضمانات حكومية، وأُضيفت فيما بعد إلى الدين العام.

من جانبها، قالت رئيسة مولدافيا مايا ساندو، إنها على قناعة بقبول مكتب النائب العام ما عرضه رجل الأعمال الهارب، في ظل الحاجة الملحة إلى هذه المبالغ، مع تأكيدها على اختصاص النائب العام وحده بالنظر في مسألة إسقاط القضايا عنه.

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت في 2017 حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد رجل الأعمال الهارب، قبل استئناف الحكم في فبراير 2018 وانعقاد العشرات من جلسات الاستئناف التي كان يتم تأجيل أغلبها لأسباب عدة.

يُذكر أن شور (34 عامًا) صرح في بيانه أنه في مكان آمن ـ من المرجح أنه إسرائيل ـ وغادر مولدافيا في يونيو عام 2019 بعد تخلي الحزب الديمقراطي عن السلطة، وأسقط نواب البرلمان الحصانة عنه بناء على طلب النائب العام في الحكومة المؤقتة في منتصف أغسطس من العام ذاته.

مولدافيا

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