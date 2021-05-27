رفع إشغالات خلال حملة مسائية بوسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة، بقيادة المحاسب رجب النقيدي، رئيس الحي، ومدير إدارة إشغال الطريق، مساء الأربعاء، حملة مكبرة، تفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال من 9 مساءً حتى 6 صباحًا.

تم خلال الحملة المرور على شوارع: «لاجتيه، طريق الجيش، ابن الباريزي، عبد السلام رجب، الحجاز، الإدرياتيك طريق الحرية، محرم بك، ميدان الرصافة، إيزيس، مسجد حجاج، مسجد الحضري، محمد يكن، الأزرقي، الشموس النجوم، شجرة الدر، محسن، عمر لطفي، بيلوز، سيدي المتولي، صلاح الدين، الياسمين، محرم بك، ولؤلؤة الطائي».

وأسفرت فعاليات الحملة عن إغلاق منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، وتحصيل غرامات فورية من 9 منشآت لمخالفة قرارات رئيس الوزراء، فضلًا عن تحصيل غرامة من 20 حالة عدم ارتداء كمامات.

كما تم التنبيه والتأكيد على التزام المنشآت بمواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساءً، ورفع 50 حالة إشغال متنوع، والتحفظ على 24 شيشة، وذلك بمشاركة إدارات: إشغال الطريق، المتابعة، رخص المحلات والإيرادات.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءً، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع الشريف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال، مشدداً على التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

حملة مسائية بوسط الإسكندرية

حملة مسائية بوسط الإسكندرية

حملة مسائية بوسط الإسكندرية

حملة مسائية بوسط الإسكندرية

حملة مسائية بوسط الإسكندرية

حملة مسائية بوسط الإسكندرية

حملة مسائية بوسط الإسكندرية

حملة مسائية بوسط الإسكندرية