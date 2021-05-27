الخارجية: مصر تبذل كافة الجهود لتحقيق أهداف الاتحاد الأفريقى

أكد وزير المفوض خالد عارف مدير شئون الفرانكوفونية بوزارة الخارجية، التزام مصر بالعمل الأفريقي المشترك، وبذل كافة الجهود لتحقيق أهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن المنظمة الفرانكوفونية تهتم بقضايا التوظيف و تدريب الشباب على الجوانب الرقمية ومتطلبات سوق العمل.



وقال السفير خالد عارف - على هامش افتتاح مشروع الوظائف والتكامل المهني والابتكار وريادة الأعمال في مصر بجامعة سنجور بالإسكندرية- أمس الأربعاء - إن الحكومة المصرية تدعم بشكل قوي جامعة سنجور وترحب باستضافتها وتعمل علي تقديم كافة الدعم لها ولطلابها، كما أن تواجدها بالإسكندرية يميزها بالانفتاح الثقافي والمكانة الحضارية المتميزة واندماج العديد من الثقافات.



وكشف عارف عن إقامة مقر جديد لجامعة سنجور في برج العرب وإقامة الحرم الجامعي الجديد على مساحة 8 أفدنة ليبدأ العمل به خلال بضعة أشهر ويستفيد الطلاب منه حيث يوفر بيئة دراسة متميزة و مرافق حديثة.



وحضر الافتتاح مدير الوكالة الجامعية للفرانكوفونية سليم خالبوس، ضمن احتفال المنظمة الدولية للفرانكوفونية بعيدها الخمسين، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا الذي يصادف 25 مايو.

واحتفلت مصر ودول القارة الأفريقية الثلاثاء الماضي الموافق 25 مايو 2021 بيوم أفريقيا، والذي يواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية يوم 25 مايو 1963، وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى لها إن الاتحاد الأفريقى وآلياته يشكلان البنيان الذي تلتف حوله دول وشعوب القارة الأفريقية من أجل تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، ودفع قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة والإرهاب والتطرف، وهي أهداف تسعى الدول الأفريقية لبلوغها من خلال العمل على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.



وأوضح أن مصر وهي تحتفل مع دول القارة بهذه الذكرى المهمة، فإنها تؤكد مجدداً تمسكها بالعمل الأفريقي المُشترك، وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الأفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب أفريقيا.