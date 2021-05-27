الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية بالعراق تدعو لتحقيق عاجل حول أحداث ساحة التحرير

ساحة التحرير ببغداد
ساحة التحرير ببغداد

دعت السفارة الأمريكية ببغداد، مساء الأربعاء، الحكومة العراقية لتحقيق عاجل ومعمق، لاعتقال ومحاكمة المسئولين عن أحداث الأمس، بساحة التحرير ببغداد.

وأعربت السفارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - عن انزعاجها الشديد جراء التقارير، التي تفيد بمقتل مدنيين خلال مسيرة يوم أمس في بغداد، مؤكدة دعمها لحق العراقيين في التجمهر، والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنفٍ أو انتقام، مشيرة إلى أنه يتحتم على الحكومة أن تجري تحقيقًا عاجلاً ومعمقاً؛ بُغية اعتقال ومحاكمة المسئولين عن التحريض على أعمال العنف والاضطلاع بها.

ومن جهة أخرى، أشاد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، بالتنسيق بين العراق وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل الشركات الروسيّة لبناء وتطوير البنى التحتية العراقيّة في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلميّ والفنّي.

جاء ذلك خلال تسلم الوزير العراقي نسخة من أوراق اعتماد ايلبروس كونتراشيف سفيراً مفوضاً لجمهوريّة روسيا الاتحادية لدى بغداد، حيث استعرضا- وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين.

من جانبه، أكد السفير الروسي اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والاستعداد للتعاون في المجالات كافة، مُشيراً إلى حرص بلاده على التنسيق، والتشاور بشكل مُتواصِل مع العراق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد على أهمّية عقد اجتماعات اللجنة العراقيّة-الروسيّة المُشترَكة خلال الاشهر القادمة، لتطوير العلاقات بين البلدين وفي مختلف المجالات.

السفارة الأمريكية ساحة التحرير العراق

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