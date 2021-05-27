الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

طفلة
طفلة

اتهمت ربة منزل بقنا، موظف في الإسعاف، باغتصاب طفلتها صاحبة الخمسة عشر عامًا، في واقعة حملت العديد من المفاجآت.

 

البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بقيام ربة منزل بتحرير محضر ضد محمد.ج، 50 عاما، موظف بالإسعاف، تتهمه فيه باغتصاب طفلتها "نها.أ. ص"، 15 عاما، وهتك عرضها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، والرائد حسن أبوزيد، معاون أول مباحث قنا، من ضبط المتهم.

 

وكشفت التحريات، أن المتهم تعرف على الطفلة، ونشبت بينهما علاقة جنسية، ثم بعدها حررا عقد زواج عرفي، وبعد أن حملت الطفلة منه، أخبرت أسرتها، وقامت والدتها بالاتفاق مع المتهم بتحرير عقد زواج سنة لكون الطفلة قاصر، والتوقيع على إيصال أمانة على بياض لضمان حق ابنتها.

 

وأوضحت التحريات أن الطفلة، عاشت مع المتهم في وحدة سكنية بضعة أشهر، وقبل أن تضع مولودها بشهرين، ذهبت إلى منزل أسرتها، ووقتها قامت والدتها بابتزازه، وإجباره على شراء منزل وكتابته باسم ابنتها، والحصول منه على مبالغ مالية، وعندما رفض، ذهبت إلى مركز الشرطة تتهمه باغتصابها.

 

تم ضبط المتهم، ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة هتك عرض الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

وكانت قد قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس أخطر متسول تم ضبطه من قبل لجنة مكافحة ظاهرة التسول بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد.
 

النيابة العامة بمدينة نجع حمادي، قررت أيضًا تحرير فيش وتشبيه للمتهم الذي تم ضبطه، فيما طلبت تحريات مباحث الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حول ما إذا كان المتهم يقوم باستغلال طفلته التي تم ضبطها معه في التسول من عدمه.

 

وقررت النيابة أيضًا، تكليف أحد الضباط بتحرير محضر مستقل للمتهم لعدم حمله بطاقه شخصية، إلي جانب تسليم الطفلة إلى والدتها ويحرر محضر بالاجراءات مع أخذ تعهد على الأم برعايتها وحسن تربيتها.

قنا النيابة عرض مفاجآت هتك هتك عرض عقد اجراءات ضبط

الأكثر قراءة

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

قرارات هامة من النيابة العامة فى قنا بشأن أخطر متسول بنجع حمادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة