ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

اتهمت ربة منزل بقنا، موظف في الإسعاف، باغتصاب طفلتها صاحبة الخمسة عشر عامًا، في واقعة حملت العديد من المفاجآت.

البداية عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بقيام ربة منزل بتحرير محضر ضد محمد.ج، 50 عاما، موظف بالإسعاف، تتهمه فيه باغتصاب طفلتها "نها.أ. ص"، 15 عاما، وهتك عرضها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، والرائد حسن أبوزيد، معاون أول مباحث قنا، من ضبط المتهم.

وكشفت التحريات، أن المتهم تعرف على الطفلة، ونشبت بينهما علاقة جنسية، ثم بعدها حررا عقد زواج عرفي، وبعد أن حملت الطفلة منه، أخبرت أسرتها، وقامت والدتها بالاتفاق مع المتهم بتحرير عقد زواج سنة لكون الطفلة قاصر، والتوقيع على إيصال أمانة على بياض لضمان حق ابنتها.

وأوضحت التحريات أن الطفلة، عاشت مع المتهم في وحدة سكنية بضعة أشهر، وقبل أن تضع مولودها بشهرين، ذهبت إلى منزل أسرتها، ووقتها قامت والدتها بابتزازه، وإجباره على شراء منزل وكتابته باسم ابنتها، والحصول منه على مبالغ مالية، وعندما رفض، ذهبت إلى مركز الشرطة تتهمه باغتصابها.

تم ضبط المتهم، ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة هتك عرض الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس أخطر متسول تم ضبطه من قبل لجنة مكافحة ظاهرة التسول بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد.



النيابة العامة بمدينة نجع حمادي، قررت أيضًا تحرير فيش وتشبيه للمتهم الذي تم ضبطه، فيما طلبت تحريات مباحث الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حول ما إذا كان المتهم يقوم باستغلال طفلته التي تم ضبطها معه في التسول من عدمه.

وقررت النيابة أيضًا، تكليف أحد الضباط بتحرير محضر مستقل للمتهم لعدم حمله بطاقه شخصية، إلي جانب تسليم الطفلة إلى والدتها ويحرر محضر بالاجراءات مع أخذ تعهد على الأم برعايتها وحسن تربيتها.