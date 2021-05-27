تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبرى تقاطع شارع ترسا مع المريوطية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة عن إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبرى تقاطع شارع ترسا مع شارع المريوطية من شارع اللبيني بمنطقة أعلى محور المريوطية بالجيزة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني (عدد 7 كمرات) الخاصة بكوبري تقاطع شارع ترسا مع شارع المريوطية من شارع اللبيني بمنطقة أعلى محور المريوطية (مرور علوى) بمحافظة الجيزة ، الأمر الذي يستلزم غلق لمحور المريوطية بالطريق الدائري في الإتجاهين لمدة 3 أيام (يوم الجمعة الموافق 28/5- ويوم الجمعة الموافق 4/6/2021– ويوم الجمعة الموافق 11/6/2021) على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

أولًا: الطريق الدائري في الإتجاه القادم من أعلى المنيب، ويرغب في استخدام محور المريوطية اتجاه طريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي، وطريق الواحات يستخدم مسطح محور المريوطية اتجاه شارع ترعة المنصورية ومنها إلى ميدان الرماية اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، أو استخدام مطالع الطريق الدائري اتجاه طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، أو اتجاه طريق الواحات.



ثانيًا: الطريق الدائري في الاتجاه القادم من أعلى طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، ويرغب فى استخدام محور المريوطية اتجاه مناطق أعلى المنيب يتم استكمال السير بالطريق الدائري (القوس الغربى) اتجاه طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي، ومن يرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة أو محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان.



ثالثًا: الطريق الدائري في الاتجاه القادم من أعلى طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي ويرغب فى استخدام محور المريوطية اتجاه مناطق أعلى المنيب يتم استكمال السير بالطريق الدائري (القوس الغربى) اتجاه أعلى طريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي يسارًا إلى ميدان الرماية اتجاه مناطق الجيزة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.