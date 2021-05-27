الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

«فورد» تخطط لاستثمار 30 مليار دولار فى المركبات الكهربائية بحلول 2025‎

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات، عن خططها لاستثمار 30 مليار دولار أمريكي في المركبات الكهربائية بحلول 2025، كما توقعت أن تبلغ مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية أكثر من 40% بحلول 2030.


وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فارلي في بيان صحفي -نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي- إن المبادرة الجديدة واسمها "فورد+" هي أكبر فرصة نمو للشركة منذ أن بدأ المؤسس هنري فورد في توسيع إنتاج وتطوير طراز "تي" من سيارات فورد.


وأضاف فورد أن الشركة تخطط أيضًا للاستثمار في تكنولوجيا البطاريات وبنيتها التحتية التي ستسمح لها بتصنيع بطارياتها، كما تتضمن الخطة إنشاء متنزه "فورد أيون" وهو مركز عالمي للبطاريات يضم أكثر من 150 خبيرًا في كيمياء البطاريات واختبارها وتصنيعها وإدارة إنتاجها، وهو ما من شأنه تعزيز عمر البطارية وتخفيض تكلفتها على المستهلكين.

 

فيما أعلنت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، تراجع مبيعاتها خلال فبراير الماضي بنسبة 14.1 % سنويا إلى 163520 سيارة مقابل 190255 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 1.8% شهريا.

وكما حدث خلال يناير الماضي تفوقت مبيعات سيارات فورد بالتجزئة على أداء القطاع بشكل عام، وبلغت حصة فورد من سوق مبيعات التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي 12% مقابل 11.7 % في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات فورد من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 65.2% سنويا إلى 8516 سيارة مقابل 24443 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات فورد من الشاحنات الخفيفة بنسبة 3.6 % سنويا إلى 88787 شاحنة، في حين تراجعت مبيعات السيارات من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي بنسبة 10.2 % سنويا إلى 66217 سيارة.

فورد المركبات الكهربائية السيارات الكهربائية

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