الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: وقف إطلاق النار فى غزة ليس نهاية الأمل

بلينكن
بلينكن

 أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، أنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني ليس نهاية الأمر، بل هو بداية يجب البناء عليها، وأن ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان مهمًا جدًا، مثمنًا أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في التوسط؛ لضمان وقف إطلاق النار، حيث اضطلعت مصر بدور أساسي في التوسط للوصول إلى وقف إطلاق النار، وتعهدت بـ 500 مليون دولار في جهود إعادة البناء.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمّان، أن إسهامات الأردن في المساعدة على إنهاء التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوضح دور المملكة كقوة للسلام في المنطقة، مؤكدًا أن الأردن هو أكثر من مجرد شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وهو صديق وأن الأصدقاء يقفون إلى جانب بعضهم في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة على الأردن وعلى الكثيرين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على تعاون الولايات المتحدة والأردن لتعزيز الاستقرار وتوفير الفرص الاقتصادية والعدالة في المنطقة، مشيرا إلى أن ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان مهمًا جدًا، خاصة في ضوء التبعات الصعبة على الجانبين، وأن إعادة إعمار غزة من أهم القضايا، مبينًا أن بلاده ستقدم المساعدات للفلسطينيين، وأن بعض المساعدات بدأت بالوصول إلى سكان قطاع غزة.

وأشار الوزير الأمريكي إلى قرارات الإدارة الأمريكية التي اتخذتها مؤخرًا، والمتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس، مشيرًا إلى أن فتح القنصلية قد يحتاج إلى بعض الوقت.

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