سويسرا: تخفيف القيود المفروضة لمواجهة كورونا الإثنين المقبل

أعلنت الحكومة السويسرية، عن عزمها تخفيف المزيد من القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا يوم الاثنين المقبل، متضمنًا عدم إلزام الأفراد بالعمل من المنزل.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بيان عن المجلس الفيدرالي السويسري، بأنه سيزيل المزيد من القيود "استجابة للوضع الوبائي المتحسن"، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تتراجع في البلاد، مؤكدًا أن مختلف المناطق المحلية ستنتهي من تطعيم الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بنهاية الشهر الجاري.

لقاحات كورونا في سويسرا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 3.98 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 687 ألفا و353 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و779 حالة.



وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و13 أسبوعا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.