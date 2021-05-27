وزير الرياضة: البنية الإنشائية حافز كبير لاستضافة مصر للبطولات الدولية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت جاهزة بشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية بفضل البنية الإنشائية والدعم المتواصل من القيادة السياسية.

جاء ذلك في كلمته مساء الأربعاء، خلال حفل عشاء مع المكتب التنفيذي الدولي والأفريقي للجمباز بحضور علي زعتر رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، وإيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، ورؤساء اللجان الفنية بالاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات الأفريقية للجمباز، ويوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي الدولي، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجمباز والبطولة الأفريقية للجمباز، وحكام البطولة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي.

كان وزير الشباب والرياضة، التقى أمس وفد الاتحاد الدولي للجمباز، للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقرر لها مطلع يونيو المقبل، بصالات استاد القاهرة، بمشاركة 25 دولة بإجمالي 300 لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى أن كأس العالم للجمباز يقام لأول مرة في القارة الأفريقية، ما يعكس الصورة الجيدة لدى مختلف الاتحادات الرياضية الدولية في تنظيم البطولات الكبرى في أصعب الظروف التي مر بها العالم في ظل انتشار وباء كورونا.

من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الدولي للجمباز عن بالغ سعادتهم بإسناد تنظيم البطولة القادمة لمصر، معربين عن ثقتهم الكاملة في تنظيم مصر للبطولة.

وفي الختام، قدم رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز علي زعتر هدية تذكارية لوزير الشباب والرياضة.

وشهد مساء الأربعاء منافسات قوية في البطولة الأفريقية للجمباز الفني (آنسات)، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستمر حتى 27 مايو الجاري على الصالة المغطاة بنادى مدينه نصر.

ونجحت لاعبات منتخب مصر آنسات للجمباز الفني فى الحصول على الثلاث مراكز الأولى في البطولة الأفريقية والمؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.

وحصدت زينة إبراهيم المركز الأول، وفرح أحمد حسين المركز الثاني، وجنا هاني إسماعيل المركز الثالث، لتتأهل بذلك اللاعبة زينة إبراهيم لأولمبياد طوكيو وتحصد مصر مقعد الآنسات ويتبقى مقعد للرجال.

ويقود المنتخب جهاز فني بقيادة كابتن أشرف الشافعى المدير الفني للمنتخبات القومية وكابتن أمانى جمال المدرب العام.

وتشارك 7 دول فى التصفيات الأفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، واعتذر منتخب أنجولا عن المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن البطولات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا تعتبر بمثابة بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.