مدفعية الجيش اليمنى تستهدف تجمعات للمليشيا الحوثية فى جبهة الكسارة

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، مساء الأربعاء، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.



وأكد مصدر عسكري يمنى لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمنى، أن القصف المدفعي استهدف مجاميع للمليشيا الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكسارة، موضحاً أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.



وفي جبهة العبدية بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، قُتل وجُرح عدد من العناصر الحوثية، جراء استهداف قوات الجيش الوطني تجمعا للمليشيا في الجبهة.

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن.



جاء ذلك خلال مباحثاته، اليوم الأربعاء، مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.



وأضاف لافروف- في مستهل اللقاء، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن موسكو على اتصال مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع، مؤكدًا تأييد بلاده ودعمها الثابت للدور المحوري، الذي تلعبه الأمم المتحدة في التسوية اليمنية.



من جانبه، قال بن مبارك إن زيارته لروسيا تهدف لوضع المسئولين الروس في صورة آخر التطورات الجارية في اليمن والتباحث حول الدور الروسي المأمول في دعم إحلال السلام واستعادة الأمن في البلاد، وكذلك حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد وزير الخارجية اليمني، أن موقف روسيا ثابت إزاء وحدة وسيادة واستقرار اليمن، مشيرا إلى أن موسكو يمكنها الضغط على إيران وميليشيات الحوثي لإنهاء الحرب.

وقال بن مبارك- في تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية أمس الثلاثاء- إن روسيا دولة محورية وهامة، وهي داعمة بشكل مباشر ورئيسي للشرعية اليمنية، مضيفًا أن لروسيا صوتا مهما في مجلس الأمن الدولي.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وصل أمس الى روسيا في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام.

ومن جانبه، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، أن ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية وحربها العبثية المستمرة للعام السابع على التوالي جعل الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم.