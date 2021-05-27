الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مدير وكالة أنباء الإمارات يبحث أوجه التعاون مع قناة «RT عربية»

محمد جلال الريسي
محمد جلال الريسي

التقى مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) محمد جلال الريسي مع مديرة تحرير قناة (آر تي- عربية) مايا مناع، بمقر القناة في العاصمة الروسية موسكو.

يأتي اللقاء في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات (وام) على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الروسية و تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الريسي أهمية تلك اللقاءات، التي تأتي في إطار زيارته لموسكو، والتي من شأنها الإسهام في استكشاف فرص تعزيز التعاون الإعلامي بين "وكالة أنباء الإمارات و" RT عربية ".

وأعرب عن تطلع وكالة أنباء الإمارات إلى توسيع شبكة مكاتبها حول العالم و فتح مكاتب تمثيلية في أبرز العواصم العالمية ومن ضمنها موسكو لتعزيز التعاون الإعلامي وتوفير تغطية آنية للأحداث لا سيما و أن لديها محتوى إخباريا ثريا بأكثر من 19 لغة إلى جانب إمتلاكها بنية تحتية تقنية متطورة.
من جانبها رحبت مديرة تحرير قناة (RT عربية) بمحمد جلال الريسي والوفد المرافق، مؤكدة أن العلاقات المتميزة بين الإمارات وروسيا الاتحادية، وقيادتيهما تشكل دافعا كبيرا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وأضافت أن الإمارات وروسيا قدمتا نموذجا متميزا في التعاون لمواجهة جائحة "كوفيد - 19" و عملتا على تعزيز تعاونهما المشترك وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة من أجل صحة وسلامة شعبي البلدين.

ناقش الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون و إمكانية إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين المؤسستين.
وقام مدير عام وكالة (وام) بجولة في استوديوهات (RT عربية)، ومكاتبها ترافقه مايا مناع مديرة تحرير القناة الناطقة بالعربية، تعرف خلالها على آخر التقنيات المستخدمة في العمل الإعلامي بالقناة.
وعبر الريسي - في الختام - عن تطلعه لزيارة وفد قناة (RT عربية) لدولة الإمارات في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات سيشهد العديد من الفعاليات والأحداث الدولية المهمة من أبرزها معرض "إكسبو 2020 دبي".

الإمارات RT عربية موسكو العاصمة الروسية كوفيد - 19 روسي

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