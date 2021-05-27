رئيس مصلحة الجمارك المصرية يلتقى نظيره اليمنى

التقى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية بالقاهرة، اليوم، مع عبد الحكيم القباطى رئيس مصلحة الجمارك اليمنية، وعبد الحكيم عامر مدير عام مكتب جمارك عدن، وأنور أحمد المستشار الاقتصادي للسفارة اليمنية، وعبد الرقيب منصور المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية.

جاء اللقاء في إطار التعاون الجمركي الوثيق بين إدارات الجمارك العربية، وحرصًا على تعزيز وتنمية العلاقات الجمركية المشتركة، وتحقيقًا للتواصل والتفاعل والتنسيق بين مصلحتي الجمارك المصرية واليمنية بما ينعكس على تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر واليمن .

وفي بداية اللقاء، رحب الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بعبد الحكيم القباطى، رئيس مصلحة الجمارك اليمنية، والوفد المرافق له ، وأشاد بالعلاقات القديمة والأزلية بين مصر واليمن.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية على أهمية التعاون الجمركي المشترك، وتبادل الخبرات والمساعدة المتبادلة بين جمارك البلدين في جميع مجالات العمل الجمركي.

وقال إن مصلحة الجمارك المصرية قد شهدت في الفترة الأخيرة تحديثًا وتطويرًا كبيرًا، حيث تم تعديل التعريفة الجمركية، وإصدار قانون جديد للجمارك، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة ومنظومة الفحص بالأشعة، ونسعى لتطبيق منظومة الأقفال الإلكترونية الذكية لحماية ومراقبة نقل الحاويات بنظام الترانزيت.

من جانبه، أكد عبدالحكيم القباطى، رئيس مصلحة الجمارك اليمنية، على سعادته بالزيارة الرسمية الأولى له لمصر، وقدم التهنئة إلى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية لتعيينه رئيسًا للمصلحة، مشيدًا بقوة العلاقات التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى أن لمصر مكانة عظيمة في قلوب اليمنيين.

وقال إنه تولى رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية منذ شهرين، وإنه يسعى للتنسيق والتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة بالخبرات المصرية في الجوانب القانونية ومجالات هيكلة الجمارك وتطوير وتدريب العنصر البشري، خاصة التدريب على منظومة النافذة الواحدة، والمساعدة في مجال المطبوعات المؤمنة للمستندات الجمركية، والتعاون فى مشروع «الأقفال الذكية» لمراقبة نقل الحاويات بنظام الترانزيت.



وفي نهاية اللقاء، قدم عبدالحكيم القباطى، رئيس مصلحة الجمارك اليمنية، هدية تذكارية إلى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عبارة عن مجسمات المعالم اليمنية القديمة، تعبيرًا عن شكره وتقديره لجهوده.

كما قدم الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، كتاب الله العزيز ودرع الجمارك المصرية كهدية تذكارية لعبد الحكيم القباطى، رئيس مصلحة الجمارك اليمنية، تقديرًا له.