مستشار خادم الحرمين يعرب عن تقديره لاختياره عضوا بمجلس أمناء المتحف المصرى الكبير

أعرب الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، عن تقديره لقرار مصر بتعيينه عضوا بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.



جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مع الأمير سلطان بن سلمان، على هامش مشاركة العناني في قمة (انعاش السياحة)، التي أقيمت في إطار انعقاد الاجتماع ال 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمُقامة حاليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 26 و 27 من مايو الجاري.



وهنأ الوزير بتهنئة الأمير سلطان بتعيينه عضوا بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير، وفقا للقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 180 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسته وعضوية عدد من الأجانب والمصريين.

وفي نفس السياق، اختار المتحف المصري بالتحرير تمثال للطبيب عنخ رع الثاني رئيس الأطباء في القصر الملكي، خلال أواخر عصر الأسرة الخامسة ليكون قطعة الشهر.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمتاحف الموافق ١٨ مايو من كل عام، ويلقي هذا العام الضوء على تعافي المتاحف الأثرية من تداعيات فيروس كورونا، وإعادة تخيل مستقبل العمل من جديد خلال تلك الأزمة.

وقالت الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن هذا التمثال يُعد أحد القطع الأثرية التي تبرز أهمية الأطباء في مصر القديمة، وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون، وتم العثور عليه في الجيزة عام ١٩٢٨.

وأشارت إلى أن المصريين القدماء توصلوا إلى طرق طبية متطورة، جمعت بين العلاجات العشبية والجراحة، حيث عثر علماء الآثار على عددا من الوثائق المكتوبة التي تصف الممارسة الطبية المصرية القديمة، بما في ذلك بردية إيبرس؛ فهي تذكر تفاصيل الأمراض المتعلقة بالقلب وكيفية علاجها.

كما مارس المصريون مختلف التخصصات الطبية فكان هناك طب الأسنان والعيون، والأمراض الباطنة، كما اهتم قدماء المصريين بعلم التشريح وآليات عمل جسد الإنسان وطرق الحفاظ عليه لإتمام عملية التحنيط.