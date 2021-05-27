كشف غموض فيديو لسائق كارو ألقى حمولة قمامة أمام أحد الكليات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام "عربة كارو" بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.



وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام "عربة كارو" بإلقاء مخلفات بناء أمام إحدى الكليات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة والعربة المشار إليها وبصحبته شخص آخر يستقل مركبة " تروسيكل" ، وذلك عقب قيامهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كشف ملابسات فيديو قهوجي يهدد شخص عاري بعصا في الإسكندرية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه أحد الأشخاص مجردًا من ملابسه وبجواره شخص آخر (قهوجي) ممسكا بيده قطعة خشبية ويقوم بتهديده بها، بالفحص تبين أنهما مقيمان بمنطقة كرموز بالإسكندرية.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل قيامه بذلك لسابقة شروع المجنى عليه في سرقة بعض المتعلقات من داخل المقهى خاصته، وأضاف أن المقطع المشار إليه منذ عام ونصف.

في سياق منفصل فحص الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، واقعة مقتل شخص وقطع رأسه وعضوه الذكري.

وفرغت أجهزة الأمن كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة، والتحفظ على 8 منها، واستجواب الأهالي الذين أدلوا بشهادتهم حول الواقعة.

وكانت البداية عندما عثر الأهالي منطقة إمبابة بالجيزة، فجر اليوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ ومقطوع العضو الذكري، والرأس، ملقى على جانب الطريق، حيث تم العثور عليه عليه ملفوفًا داخل “بطانية” وفراش وملاءة سرير.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة إمبابة يفيد بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.