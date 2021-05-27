قرارات هامة من النيابة العامة فى قنا بشأن أخطر متسول بنجع حمادى

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس أخطر متسول تم ضبطه من قبل لجنة مكافحة ظاهرة التسول بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد.



النيابة العامة بمدينة نجع حمادي، قررت أيضًا تحرير فيش وتشبيه للمتهم الذي تم ضبطه، فيما طلبت تحريات مباحث الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حول ما إذا كان المتهم يقوم باستغلال طفلته التي تم ضبطها معه في التسول من عدمه.

وقررت النيابة أيضًا، تكليف أحد الضباط بتحرير محضر مستقل للمتهم لعدم حمله بطاقه شخصية، إلي جانب تسليم الطفلة إلى والدتها ويحرر محضر بالاجراءات مع أخذ تعهد على الأم برعايتها وحسن تربيتها.

وكانت لجنة ضبط المتسولين بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا المشكلة بقرار المحافظ، قد تمكنت الثلاثاء الماضي، من ضبط أخطر المتسول، الذي عانى منه أهالي قرى ونجوع مركز نجع حمادي خلال الفترة الماضية، حيث كان يستخدم طفلة في خداع المواطنين، إلى جانب قيامه بالتحرش بالفتيات في الشوارع.

وقاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اللجنة المختصة بمكافحة ظاهرة التسول حيث نجحت فى يومها الأول عن تحرير 26 محضرا لمتسولين يستغلون الأطفال فى أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية.

وأوضح محافظ قنا، أن إجمالى عدد المحاضر التى جرى تحريرها اليوم بلغ 26 محضرا لأشخاص متسولين منها 12 محضر بمدينة قنا وعدد 4 محاضر بمدينة نجع حمادى وعدد 3 محاضر بمدينة قوص وعدد 2 محضر بكلا من نقادة ودشنا وفرشوط ومحضر بمدينة قفط، لافتا إلى انه جرى تسليم جميع المتسولين إلى أقسام الشرطة التى يتسولون بدائرتها وجرى تحرير تعهدات على أسر الأطفال الذين يمارسون التسول بعدم السماح بعودتهم مرة أخرى للتسول.

وأشار الداودي، خلال جولته، إلى أن التسول ما هو إلا ابتزاز يرتدى عباءة الاسترحام، وينشط التسول فى مثل هذه الأيام الفضيلة التى يجدها المتسولون فرصة لاستغلال عطف المواطنين عبر عدد من الميادين والإشارات مما يسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا، علاوة أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات من المواطنين عبر استعطاف الأهالى بقصص وهمية.