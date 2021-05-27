الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات الغير مسجلة والمحظورة فى كوم أمبو

ضبط أدوية ومستحضرات
ضبط أدوية ومستحضرات

نفذت إدارة  التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، برئاسة الدكتو إسلام شمروخ، واحدة من الضربات الغير تقليدية للتفتيش الصيدلي، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وشملت الحملة عضوية كلًا من: الدكتور مصطفى الأسمر والدكتورمصطفى الصغير مفتشي الصيدله بالمديرية، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوي بهيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجري رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، وبمعاونة حسن إسماعيل، و محمود حنفي، ومحمد صلاح، وحسين أبازيد من الجهاز .

استهدفت الحملة مخزنين لبيع المستلزمات الطبية بمركز كوم أمبو، وأسفرت عن ضبط (٢٦) صنفًا بإجمالي عدد (٥٦١) علبة حيث تم:

١- ضبط (١٦٠) علبة دواء مدرجة بجدول ثالث مخدرات لحيازتها الغير مشروعة، وبعضها مهربة غير مسجلة ومحظور تداولها منها :

- (١٥١) فيال كيتامين مهرب.     

- (٤٥) أمبوله نالوفين.

-(٣٠) كبسوله بريجابلين.  
                                          
٢- ضبط (٢٨٤) علبة دواء مسجلة بوزارة الصحة، ولكن محظور تواجدها بتلك المحال منها (١٦١٢) أمبولة، (٣) زجاجات.         
            
٣- ضبط (١١٧)علبة دواء تستخدم للإجهاض خاصة بالمستشفيات فقط، ومحظور تداولها خارجها، وبعضها مهرب غير مسجل ومحظور تداوله بالبلاد،  بإجمالي(٢٣٥٩) قرص.

وقدرت المضبوطات بحوالي مائه وخمسون ألف جنيه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

مستشفيات حماية المستهلك الصحة أدوية وكيل وزارة الصحة

الأكثر قراءة

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

قرارات هامة من النيابة العامة فى قنا بشأن أخطر متسول بنجع حمادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة