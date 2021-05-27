ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات الغير مسجلة والمحظورة فى كوم أمبو

نفذت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، برئاسة الدكتو إسلام شمروخ، واحدة من الضربات الغير تقليدية للتفتيش الصيدلي، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وشملت الحملة عضوية كلًا من: الدكتور مصطفى الأسمر والدكتورمصطفى الصغير مفتشي الصيدله بالمديرية، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوي بهيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وبمرافقه لجنة برئاسة صالح فنجري رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، وبمعاونة حسن إسماعيل، و محمود حنفي، ومحمد صلاح، وحسين أبازيد من الجهاز .

استهدفت الحملة مخزنين لبيع المستلزمات الطبية بمركز كوم أمبو، وأسفرت عن ضبط (٢٦) صنفًا بإجمالي عدد (٥٦١) علبة حيث تم:

١- ضبط (١٦٠) علبة دواء مدرجة بجدول ثالث مخدرات لحيازتها الغير مشروعة، وبعضها مهربة غير مسجلة ومحظور تداولها منها :

- (١٥١) فيال كيتامين مهرب.

- (٤٥) أمبوله نالوفين.

-(٣٠) كبسوله بريجابلين.



٢- ضبط (٢٨٤) علبة دواء مسجلة بوزارة الصحة، ولكن محظور تواجدها بتلك المحال منها (١٦١٢) أمبولة، (٣) زجاجات.



٣- ضبط (١١٧)علبة دواء تستخدم للإجهاض خاصة بالمستشفيات فقط، ومحظور تداولها خارجها، وبعضها مهرب غير مسجل ومحظور تداوله بالبلاد، بإجمالي(٢٣٥٩) قرص.

وقدرت المضبوطات بحوالي مائه وخمسون ألف جنيه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.