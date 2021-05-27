نائب محافظ القاهرة: أماكن بديلة للباعة الجائلين بحلوان

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لحي حلوان، لمتابعة حالة النظافة والانضباط بالشوارع والميادين، برفقة الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، وناهد عبد الكريم سكرتير حي حلوان، والأجهزة المعنية.

وتابعت خلال زيارتها مشكلة إشغال الطريق، وانتشار الباعة الجائلين بها، وخاصة بالمنطقة المحيطة بميدان محطة حلوان، وأمام محطة المترو، ووجهت بضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائي باعتبارها مسيئة للشكل العام، وتجعل المنطقة تظهر بمظهر غير حضاري، إلى جانب تعطيل المارة من المواطنين.

وأكدت على أهمية الأخذ في الاعتبار مراعاة الباعة الجائلين الموجودين بهذه المنطقة، وضرورة دارسة اقتراح أماكن بديلة لهم، وعدم المساس بمصدر رزقهم.

وتفقدت نائب المحافظ، سوق توشكى بشارع منصور لمتابعة آخر تطورات إعادة إنشاء السوق التي تجري بالتنسيق بين المحافظة والحي، ووجهت بالانجاز في الأعمال الجارية لاستكمال السوق في أقرب وقت ممكن، مع الحرص على توفير عوامل الأمان به.

كما أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، جولة بسوق عين حلوان، وميدان محطة حلوان، و شارع راغب، وشارع بين العزبتين، ووجهت باستكمال أعمال المرافق وإتمام أعمال وتطوير بعض الشوارع والميادين ورفع كفاءتها.



وأكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع الشوارع والميادين بالحي، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبنى الإداري للحي، وبالشوارع أيضًا، مشددة على ضرورة التواجد الميداني ليلًا ونهارًا بجميع الشوارع والميادين لتحقيق الانضباط ومراعاة مصالح المواطنين، إلى جانب ضرورة المتابعة الدائمة والرصد لمخالفات البناء والتعامل في هذا الشأن بكل حزم وبقوة القانون، وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات في هذا الشأن.

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة