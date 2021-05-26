«التخطيط»: توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق عشوائية بالأقصر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق عشوائية، وتطوير مناطق غير آمنة بتكلفة 91 مليون جنيه بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر شملت أيضًا تنفيذ مشروع صرف صحى البغدادى 8 آلاف م3/ يوم بتكلفة 90 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياة أرمنت بتكلفة 76 مليون جنيه، واستكمال محطة صرف صحى إسنا بطاقة 27 ألف م3/ يوم بتكلفة 41.9 مليون جنيه.



أشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة الأقصر تبلغ 231.5 ألف مبنى، منها 18.1% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و94.8% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، ويقدر عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 5 محطات بقدرة فعلية 77 مليون م3/ يوم، مقابل 70 محطة مياه نقية تنتج 104.4 مليون م3/ يوم.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر يصل إلى 174 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 2.86 مليار جنيه بنسبة زيادة 45.2 % عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1.1 % من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 38.5 %، ويخص قطاع التنمية المحلية 592،1 مليون جنيه بنسبة 20،7%، إلى جانب توجيه 580 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 20.3 %، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 162 مليون جنيه بنسبة 5،7%، وتوجيه 98 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 3.4 %، إضافة إلى توجيه 327.9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11.4 %.