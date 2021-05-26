منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

أوصى معهد الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمنع الصحافة الأجنبية من دخول قطاع غزة المحاصر في أي تصعيد مقبل.

توصيات أمنية إسرائيلية حول غزة

وأكد معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن دخول الصحافة الأجنبية لقطاع غزة له انعكاس سلبي على صورة إسرائيل في العالم، خاصة خلال فترات التصعيد العسكري على حدود القطاع.

وكذلك، أوضح ضرورة زيادة الوجود على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير على حدود غزة كشف عن تفوق الفلسطينيين في ذلك المجال.

توصيات عسكرية حول التعامل مع غزة

وأوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حكومته، في وقت سابق بتبني سياسية جديدة تجاه قطاع غزة المحاصر، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، بوساطة مصر، والذي جاء بعد 11 يوما من التصعيد.

ونصت توصيات الاحتلال على خمسة بنود، أبرزها تغيير رد الفعل على أي عملية إطلاق تتم من القطاع المحاصر مثل الصواريخ والبالونات الحارقة، على أن يكون ردا قويا.

وشملت التوصيات أن يتم التعامل مع متع تعاظم قوة حماس عسكريا، مثلما يتم العمل ضد سوريا، على أن يتولى ذلك كافة أجهزة الأمن الإسرائيلية، أي الجيش، وجهاز الاستخبارات العامة "الموساد"، وجهاز الأمن العام "الشاباك".

تفاصيل التوصيات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة

ونصت التوصيات العسكرية الإسرائيلية على ضرورة دحر الربط الذي تم بين غزة ومدينة القدس، وعدم الموافقة على أي موقف يرد فيه القطاع المحاصر على ما يحدث داخل القدس، بالإضافة إلى أن يتم إعادة إعمار غزة عبر المساعدات العربية وتعزيز دور السلطة الفلسطينية، بشرط استمرار الهدوء.

وختمت التوصيات الإسرائيلية بالتركيز على ملف استعادة الأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة منذ عملية الجرف الصامد ضد القطاع عام 2014، وان يتم التعامل معه كملف رئيسي لدى تل أبيب.