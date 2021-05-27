«صحة النواب» توصى بتخفيض نسبة التخصصات الملحة لـ20%

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة ما يقرب من ٤٠ طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب حماة الوطن، بشأن أزمة الاحتياجات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان بخصوص تكليف خريجي كلية الطب البشري دفعة مارس 2021.

جاء ذلك بحضور النائب محمد الوحش، والنائب محمود أبوالخير، وكيلا اللجنة، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من النواب.

وقالت النائبة مرثا محروس، أثناء كلمتها، إن أزمة تكليف خريجي الطب البشري، دفعة مارس 2021، شهدت إعلان الزمالة المصرية عن احتياجها لأطباء بنسبة لا تتوافق مع النظام العادل الذي يتم من خلاله توزيع التخصصات، مشيرة إلى أن هذا الإعلان لا يتناسب أو يتساوي مع احتياجات الزمالة التي أعلنت عنها لأي دفعة من خريجي الدفعات السابقة من قبل.

وأضافت "محروس"، أن تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ ومشتقاتها شكلت نسبة 50% من الاحتياجات، في حين شكلت باقي التخصصات والتي تفوق 30 تخصصًا نسبة 50% المتبقية، مؤكدة أن هذا الإعلان لم ينظر إلى نسبة وتناسب مما يترتب عليه أن نصف دفعة مارس 2021 سيكونون مضطرين وبالإجبار للاختيار بين 5 تخصصات فقط، وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت النائبة، إلى أن هذا القرار الذي أعلنته وزارة الصحة لم يحقق العدالة والمساواة وحرية الاختيار مع احتياجات الدفعات السابقة وتحسين وضع النظام الجديد لتكليف الأطباء.

وطالبت وفد وزارة الصحة بتقليل نسبة الاختيار إلى ٢٠٪ على الأكثر وسد العجز تدريجيًا، والكشف عن محافظات العجز لمساعدة الطلبة على الاختيار وفق موقعهم الجغرافي دون ظلم لباقي المحافظات التي ليس بها عجز، وعمل وسائل تحفيزية لجذب الطلبة لهذه التخصصات، وتفعيل نظام التنسيق الداخلي للتخصصات لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والتنافس دون إجبار.

ولفتت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب استجابت للعديد من هذه الاقتراحات، حيث أوصت بألا تزيد نسبة التخصصات الملحة وهي "تخدير، وطب الأسرة ، وعناية مركزة، وطوارئ" عن نسبة 20% من إجمالي التخصصات.

كما أوصت اللجنة إلي إضافة مميزات مالية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة لتشجيع الأطباء للإقبال عليها، ومنها الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وكذلك الأولوية لأطباء التخصصات الملحة التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية، وألا تزيد عدد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعيًا.

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