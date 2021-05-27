ارتفاع عدد مستفيدى لقاح كورونا من قضاة الإسكندرية وأسرهم لـ700 شخص

وصل عدد المستفيدين من أعضاء نادي قضاة الإسكندرية وأسرهم، من تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى 700 شخص، وذلك تحت إشراف لجنة طبية تابعة لمديرية الصحة، ووسط إجراءات احترازية مشددة.

وانتهت حملة التطعيم الثانية، الأربعاء، والتي استمرت لمدة يومين، حيث عمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، على توفير اللقحات للقضاة وأسرهم، عقب التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان، وتم تجهيز عيادة طبية خاصة، داخل مقر النادي، الكائن في منطقة فلمنج شرق المدينة.

كان المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، قال إنه تم تطعم 400 قاضٍ وأسرهم بلقاح فيروس كورونا، خلال يومين داخل النادي، وسط إجراءات احترازية مشددة، ضمن تعليمات الدولة لتوزيع لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وأكد المستشار أبو عيانة، على شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للقضاة في جميع المجالات بصفة خاصة والاهتمام بصحة المواطن المصري بصفه عامة، وثمن جهود الرئيس في مواجهة فيروس كورونا محليا منذ اندلاع الجائحه في العالم وكذلك جهود مصر في دعم الدول الصديقة في مواجهة الفيروس.

كان المستشار عمرو مروان، وزير العدل، قد قام بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأسرهم وموظفي وزارة العدل اختياريا بمقار أندية الجهات والهيئات القضائية

وبدأ نادي قضاة الاسكندرية بتطعيم اعضائه.

وقام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتوفير اللقحات للقضاة وأسرهم وذلك بعد التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان.